CETESB dá transparência a dados ambientais do estado de São Paulo

A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apresenta seu Catálogo de Dados Abertos, disponível na página Catálogo de Dados Abertos. A ferramenta reúne informações de dados históricos relacionados à qualidade do ar, águas superficiais e águas subterrâneas, além da evolução do saneamento básico no estado. Em breve a plataforma disponibilizará informações sobre a qualidade das águas costeiras, rede de sedimentos e balneabilidade das praias.

Com acesso intuitivo é possível verificar onde estão as estações de monitoramento automáticas de ar, rios e águas subterrâneas. Também estão acessíveis as séries históricas destes parâmetros, bem como informações a respeito dos critérios técnicos que baseiam as análises conduzidas pela CETESB.

“Nossa intenção é trazer cada vez mais transparência para os dados produzidos pela CETESB de modo a facilitar o entendimento sobre aspectos ambientais do estado, trazendo para a população, comunidade científica, estudantes e outros públicos interessados informações baseadas em rígidos critérios técnicos e científicos, mas com uma interface amigável e simples entendimento”, explica Liv Nakashima, diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da CETESB.

A iniciativa está em consonância com a Lei nº 12.527/2011 e o Decreto nº 7.724/2012, que estabelecem os marcos regulatórios para a transparência e o acesso à informação no Brasil, garantindo que qualquer cidadão possa acessar dados públicos e informações de interesse coletivo, aproximando a sociedade do trabalho realizado pelos órgãos públicos.