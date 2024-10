Cetesb concede licença ambiental para Trem Intercidades, Linha 20-Rosa e prolongamento da Linha 2-Verde

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) concedeu no último dia 26 de setembro a Licença Ambiental Prévia para dois importantes projetos do setor metroferroviário do Estado: o do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC) e Segregação Noroeste do Transporte Ferroviário de Cargas e o da Linha 20-Rosa e prolongamento da Linha 2-Verde.

“Além dos benefícios diretos à qualidade de vida da população, o transporte de passageiros pelo modal contribuirá significativamente com o meio ambiente, tendo em vista a provável diminuição da emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa”, afirmou Mayla Fukushima, diretora de Avaliação e Impacto Ambiental da Cetesb.

Trem Intercidades

O projeto do Trem Intercidades tem o objetivo de remodelar o transporte ferroviário de passageiros e de cargas entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas com a oferta de novos serviços e segregação definitiva do transporte ferroviário de cargas do deslocamento de viajantes. O propósito do novo sistema é estabelecer uma rede ferroviária estruturada em eixos para atender demandas de deslocamentos entre cidades-polo das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos do estado de São Paulo.

O TIC entrará em operação, segundo o projeto, em 2029, e deverá atender diariamente mais de 500 mil passageiros, com estimativa, no pico das obras, de 10.500 trabalhadores diretos.

Linha 20 de metrô

A Linha 20 será intermunicipal, pois fará integração com diversas linhas de metrô, existentes e futuras, com contribuição na redistribuição dos passageiros dentro da rede de transporte.

A nova linha facilitará o acesso de passageiros da região do ABC ao centro urbano de São Paulo, onde se insere grande parte dos empregos, com contribuição na redução do tempo de deslocamento e diminuição da demanda sobre o sistema viário, com consequente melhoria na qualidade de vida da população e do meio ambiente.

Após a conclusão da 1ª etapa da Linha 20-Rosa – trecho de Santa Marina até Saúde – em 2030, estima-se o transporte de 746,7 mil passageiros ao dia. Em 2040, com a conclusão de toda a extensão, a Linha 20-Rosa deverá transportar aproximadamente 1,29 milhão de passageiros ao dia.

“As licenças concedidas marcam o início do processo de licenciamento ambiental. Agora, os empreendedores devem solicitar as licenças ambientais de instalação e de operação”, finalizou Mayla Fukushima.