Cetesb abre mais de 270 vagas para seu programa de estágio

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) anuncia a abertura de 275 vagas de estágio para diversas áreas e em mais de 45 municípios do Estado de São Paulo, numa parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas estão disponíveis para estudantes do ensino superior. A jornada de trabalho dos estagiários é de 30 horas semanais. Os estagiários receberão bolsa auxílio de R$937,59, além de benefícios como vale-transporte e auxílio refeição.

Interessados devem se inscrever no site do CIEE e realizar uma prova online, gratuitamente. As inscrições e provas serão realizadas no período de 14/06/2024 até 12h (horário de Brasília) do dia 03/07/2024. Os candidatos devem estar com o cadastro devidamente atualizado no portal do CIEE (https://web.ciee.org.br/login), para início da prova on-line.