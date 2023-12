CET vai monitorar o trânsito no Jardim Luzitania para a “41ª Corrida Monte Líbano”

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Jardim Luzitania, zona sul da cidade, no domingo (10), das 5h às 10h, para a realização da “41ª Corrida Monte Líbano”, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A corrida está prevista para acontecer das 7h às 9h30.

As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 5h, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Percurso

Rua do Gama, Avenida República do Líbano, sentido Ibirapuera, retorno na Praça Dia do Senhor, Avenida República do Líbano, sentido Jabaquara, Avenida Ibirapuera, Rua Prestes João e Rua do Gama.

Interdições

Avenida Ibirapuera, sentido bairro, faixa da direita, entre Rua Prestes João e Avenida República do Líbano;

Avenida República do Líbano, sentido Ibirapuera, entre Alameda dos Arapanés e Praça Dia do Senhor;

Avenida IV Centenário, entre Rua Moçambique e Avenida República do Líbano.

Alternativas

·Avenida República do Líbano, sentido Ibirapuera: os veículos deverão seguir pela Alameda dos Arapanés.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento;

Não confie em guardadores de carros que podem indicar locais não permitidos para estacionar.