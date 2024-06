CET vai monitorar o trânsito na região do Autódromo de Interlagos para Festival Duas Rodas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Autódromo de Interlagos, de quinta-feira (6) a domingo (09), das 8h às 22h, para a realização do Festival Interlagos 2024 – Edição Motos.

O Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos) localiza-se na Avenida Senador Teotônio Vilela, 261.

As principais vias de acesso são: avenidas Interlagos, Atlântica, das Nações Unidas, do Rio Bonito, do Jangadeiro, Sen. Teotônio Vilela e Jacinto Júlio, além das pontes Jurubatuba, Vitorino Goulart da Silva e do Socorro.

Vias monitoradas

Avenida Interlagos, Avenida Senador Teotônio Vilela, Rua Jaquirana, Praça Jacob Dubena, Rua do Autódromo, Praça Enzo Ferrari, Avenida Jacinto Júlio, Avenida Miguel Yunes, Ponte Jurubatuba e Ponte Vitorino Goulart.

Interdições

Praça Jacob Dubena

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar o trânsito nas imediações do autódromo para manter as condições de segurança e fluidez para pedestres e motoristas que se dirigem ao evento, bem como ao público de passagem.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

● Dê preferência à utilização de transporte coletivo.

● A Estação Autódromo de trem está localizada a 800m do Autódromo;

● Respeite a sinalização de trânsito.

● Não estacione seu veículo em fila dupla, sobre calçadas, canteiros centrais, frente a guias rebaixadas, recuos de imóveis ou sobre praças públicas;

● Não confie em guardadores de carros que indicam locais para você estacionar que não sejam permitidos;

● Se necessitar pedir informações, faça-o de forma a não comprometer a fluidez de trânsito;

● Siga as orientações dos agentes da CET e da Polícia Militar.