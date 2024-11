CET SP implanta “Operação Estrada” para o feriado de Proclamação da República

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada durante o feriado de Proclamação da República, de quinta-feira (14) a segunda-feira (18). A previsão pelas concessionárias é de que 2,0 milhões de veículos utilizarão a malha rodoviária no sentido do litoral e interior.

A operação tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres, bem como a fluidez no trânsito, por conta do aumento no fluxo de veículos, especialmente nos acessos às rodovias.

A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem deslocamentos entre as 14h e 22h de quinta-feira (14), preferencialmente programando sua viagem para depois das 22h. A Companhia aconselha também que motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem o acesso ao sistema viário da cidade nesse intervalo.

Operação Estrada

A Operação Estrada visa o monitoramento da saída e do retorno à capital, será realizada nos horários previstos com maior fluxo de veículos na região das principais estradas, sendo:

Operação saída:

Quinta (14) e Sexta-feira (15), nos períodos da manhã e tarde.

Operação retorno:

Domingo (17) e segunda-feira (18), nos períodos da manhã e tarde.

A CET irá monitorar o trânsito especialmente nos acessos e chegadas das rodovias, com o objetivo de garantir a fluidez e a segurança de motoristas e pedestres.

Principais Pontos de Operação

Marginal Tietê;

Marginal Pinheiros;

Avenida dos Bandeirantes;

Avenida Presidente Tancredo Neves;

Rua das Juntas Provisórias;

Rodovia Anchieta (Trecho urbano);

Avenida Professor Luís Ignácio Anhaia Mello;

Avenida Salim Farah Maluf;

Avenida Professor Abraão de Morais;

Eixo Norte / Sul;

Eixo Leste / Oeste;

Avenida Professor Francisco Morato;

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães;

Avenida Jacu-Pêssego;

Rotas Alternativas

Os veículos provenientes da região Norte do País pelas rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, com destino ao Sul; assim como aqueles provenientes da região Sul, pelas rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco e sistema Anhanguera / Bandeirantes, devem utilizar a Rodovia Dom Pedro I e o Rodoanel Governador Mário Covas.

Os veículos provenientes do interior do Estado com destino ao litoral paulista através do sistema Anchieta/Imigrantes devem evitar a malha viária da cidade, especialmente a Marginal Pinheiros e a Avenida dos Bandeirantes, fazendo uso do Rodoanel Governador Mário Covas.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

● Utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro

● Respeitar a preferência do pedestre;

● Respeitar o ciclista;

● Nunca fechar o cruzamento;

● Manter distância do veículo à sua frente;

● Nunca trafegar pelo acostamento;

● Nunca beber antes de dirigir;

● Checar os equipamentos de segurança do veículo antes de iniciar a viagem;

● Respeitar os limites de velocidade.