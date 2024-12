CET-Rio monta esquema especial de trânsito para o réveillon em Copacabana

A Prefeitura do Rio de Janeiro projeta a participação de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas nas festividades de Réveillon em Copacabana. Para garantir a segurança e fluidez no trânsito durante o evento, que ocorrerá entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada de quarta-feira (1º), a CET-Rio implementou um plano especial que terá início às 18h30 do dia 31.

Em comparação aos anos anteriores, as medidas de restrição ao tráfego foram antecipadas. A partir das 7h da manhã do dia 31, será iniciada a interdição da pista da Avenida Atlântica, que se estenderá ao longo da orla, juntamente com bloqueios nas faixas adjacentes aos edifícios. Este fechamento visa facilitar o fluxo intenso de pedestres na área.

A CET-Rio recomenda que os frequentadores utilizem transporte público, especialmente o metrô, para evitar complicações no acesso ao local. As linhas regulares de ônibus poderão operar até as 22h do dia 31, após o que todos os acessos a Copacabana estarão interditados para veículos.

Alterações no trânsito

As mudanças no tráfego incluem:

A partir da meia-noite de segunda-feira (30): Proibição do acesso e estacionamento de veículos fretados nos bairros de Copacabana e Leme.

Proibição do acesso e estacionamento de veículos fretados nos bairros de Copacabana e Leme. A partir das 6h de terça-feira (31): Bloqueio da Rua Siqueira Campos entre a Praça Vereador Rocha Leão e a Ladeira dos Tabajaras.

Bloqueio da Rua Siqueira Campos entre a Praça Vereador Rocha Leão e a Ladeira dos Tabajaras. A partir das 7h: Interdições na Avenida Atlântica e outras vias adjacentes à orla para criação de áreas de lazer.

Interdições na Avenida Atlântica e outras vias adjacentes à orla para criação de áreas de lazer. A partir das 8h: Interdição total da Avenida Atlântica e dos acessos a Copacabana.

Interdição total da Avenida Atlântica e dos acessos a Copacabana. A partir das 18h: Interdição da Avenida Infante Dom Henrique e demais acessos principais.

Interdição da Avenida Infante Dom Henrique e demais acessos principais. A partir das 19h30: Bloqueio dos principais acessos à Copacabana.

A liberação das vias ocorrerá gradualmente. A partir das 5h do dia 1º de janeiro, os acessos a Copacabana serão reabertos, exceto pela Avenida Atlântica, que permanecerá interditada em alguns trechos até nova determinação.

Proibições e orientações

Para reduzir o risco de conflitos entre veículos e pedestres, estará proibido estacionar em toda a extensão da Avenida Atlântica e suas vias adjacentes desde as 6h do dia 30/12 até as 21h do dia 2/01. Além disso, diversas ruas no entorno também terão restrições semelhantes durante o período festivo.

O planejamento inclui ainda medidas adicionais de segurança, como revista e uso de detectores de metal, visando garantir uma celebração tranquila para todos os participantes.