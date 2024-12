CET registra aumento de congestionamentos em São Paulo no início de dezembro

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou que, nos primeiros dez dias de dezembro, a cidade de São Paulo enfrentou uma média de 510 quilômetros de vias congestionadas, marcando um aumento em relação aos 469 quilômetros registrados no mês anterior.

Os dados refletem um aumento de 9% no nível de congestionamento quando comparados ao mesmo período do ano passado. Esta elevação nos congestionamentos é um indicativo de que o trânsito na capital paulista continua a se intensificar, especialmente considerando que a média atual é a mais alta desde 2019, ano que precedeu as mudanças drásticas no tráfego urbano devido à pandemia.

Em 2019, durante os dias úteis, a média diária de congestionamento era de 570 quilômetros. Em contraste, até agora em dezembro de 2024, a média registrada é de 510 quilômetros. Além disso, nos primeiros dez dias deste mês, houve um aumento significativo de 52,4 quilômetros na média diária de congestionamento quando comparado ao total de novembro, que foi de 355,4 quilômetros.

Se analisarmos apenas os dias úteis, o crescimento é ainda mais acentuado: uma média diária de 509 quilômetros foi observada nos primeiros dez dias de dezembro em comparação com 433,4 quilômetros em novembro.

Os locais que mais contribuíram para o congestionamento em dezembro incluem importantes vias da cidade, como a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e Avenida 23 de Maio. A CET também destacou que as lentidões médias costumam ser cerca de 20% maiores nos dias úteis do mês de dezembro em relação à média mensal.

Em nota oficial, a CET esclareceu que a média de lentidão observada até o dia 10 deste mês foi de 509 quilômetros e ressaltou que esse número representa uma redução de 12% quando comparado aos 570 quilômetros registrados no mesmo mês em 2019.