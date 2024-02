CET monitora trânsito para desfiles de blocos no Centro de SP neste sábado (3)

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar e orientar o trânsito no Centro da cidade para desfiles de blocos do Carnaval de Rua de São Paulo.

As vias que compõem o percurso dos desfiles de blocos e eventos carnavalescos serão bloqueadas, com a implantação dos desvios de tráfego. O objetivo é garantir as condições de segurança e conforto dos participantes dos blocos e dos usuários do tráfego de passagem.

Blocos, localização, datas e horários

SÉ

Acadêmicos da Ursal

Horário de início: das 11h às 16h.

Local de concentração/dispersão: Rua Fortunato, 64

Trajeto: Rua Fortunato, 64; Rua Canuto do Val; Rua Martim Francisco; Rua Frederico Abranches; Rua Fortunato, 64.

Bloqueios Viários:

R. JAGUARIBE x AV. ANGELICA

R. BARÃO DE TATUÍ x AL. BARROS

R. IMACULADA CONCEIÇÃO x R. BARÃO DE TATUÍ

R. FREDERICO ABRANCHES x R. MARTIM FRANCISO

R. JAGUARIBE x R. FORTUNATO

R. CANUTO DO VAL x R. DONA VERIDIANA

R. CANUTO DO VAL x R. FORTUNATO

R. CANUTO DO VAL x R. AURELIANO COUTINHO

R. MARTIN FRANCISCO x R. MARTINICO PRADO

R. MARTIN FRANCISCO x R. JAGUARIBE

Caminhos alternativos:

Sentido Bairro: Os veículos devem seguir pela Av. Angélica.

Sentido Centro: Os veículos devem seguir pela Av. Angélica, R. das Palmeiras.

Bloco Será Que É?/Perdi Foi Tudo

Horário de início: das 13h às 18h.

Local de concentração: Rua Augusta, 1.300 x Rua Matias Aires.

Trajeto: Rua Augusta, 1.300 x Rua Matias Aires até a Rua Martins Fontes, 205 x Rua Álvaro de Carvalho.

Local de dispersão: Rua Martins Fontes, 205 x Rua Álvaro de Carvalho.

Bloqueios Viários:

R. MARTINS FONTES x R. ÁLVARO DE CARVALHO

R. AUGUSTA x AL. SANTOS

R. AUGUSTA x AV. PAULISTA

R. HADDOCK LOBO x R. LUÍS COELHO

R. FREI CANECA x R. ANTÔNIO CARLOS

R. ANTÔNIO CARLOS x R. AUGUSTA

R. LUÍS COELHO x R. AUGUSTA

R. AUGUSTA x R. MATIAS AIRES

R. AUGUSTA x R. FERNANDO DE ALBUQUERQUE

R. AUGUSTA x R. PEIXOTO GOMIDE

R. FERNANDO DE ALBUQUERQUE x R. HADDOCK LOBO

R. AUGUSTA x R. COSTA

R. BELA CINTRA x R. COSTA

R. BELA CINTRA x R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ

R. AUGUSTA x R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ

R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ x R. FREI CANECA

R. FREI CANECA x R. PAIM

R FREI CANECA x R PAIM RESERVA DE VAGAS

R. PAIM x AV. NOVE DE JULHO

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. FREI CANECA

R. AUGUSTA x R. CAIO PRADO

R. GRAVATAÍ x R. CAIO PRADO

R. AUGUSTA x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. AVANHANDAVA x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. MARTINS FONTES ACESSO x R. DA CONSOLAÇÃO CN

R. MARTINS FONTES x R. ÁLVARO DE CARVALHO (CN)

R. ÁLVARO DE CARVALHO x R. JOÃO ADOLFO (CN)

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. AUGUSTA

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. VISC. DE OURO PRETO

R. SANTO ANTÔNIO x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. FREI CANECA x R. MATIAS AIRES

R. JOÃO G ROSA x R. GRAVATAÍ

R. AUGUSTA x R. JOÃO G ROSA

Caminhos alternativos:

Sentido Bairro: Os veículos devem seguir pela R. da Consolação.

Sentido Centro: Os veículos devem seguir pela R. da Consolação.

Bloco Desculpa Qualquer Coisa

Horário de início: das 12h às 17h.

Local de concentração: Rua Augusta, 1.300 x Rua Matias Aires.

Trajeto: Rua Augusta, 1.300 x Rua Matias Aires até Rua Martins Fontes, 205 X Rua Álvaro de Carvalho.

Local de dispersão: Rua Martins Fontes, 205 x Rua Álvaro de Carvalho.

Bloqueios Viários:

R. MARTINS FONTES x R. ÁLVARO DE CARVALHO

R. AUGUSTA x AL. SANTOS

R. AUGUSTA x AV. PAULISTA

R. HADDOCK LOBO x R. LUÍS COELHO

R. FREI CANECA x R. ANTÔNIO CARLOS

R. ANTÔNIO CARLOS x R. AUGUSTA

R. LUÍS COELHO x R. AUGUSTA

R. AUGUSTA x R. MATIAS AIRES

R. AUGUSTA x R. FERNANDO DE ALBUQUERQUE

R. AUGUSTA x R. PEIXOTO GOMIDE

R. FERNANDO DE ALBUQUERQUE x R. HADDOCK LOBO

R. AUGUSTA x R. COSTA

R. BELA CINTRA x R. COSTA

R. BELA CINTRA x R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ

R. AUGUSTA x R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ

R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ x R. FREI CANECA

R. FREI CANECA x R. PAIM

R FREI CANECA x R PAIM RESERVA DE VAGAS

R. PAIM x AV. NOVE DE JULHO

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. FREI CANECA

R. AUGUSTA x R. CAIO PRADO

R. GRAVATAÍ x R. CAIO PRADO

R. AUGUSTA x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. AVANHANDAVA x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. MARTINS FONTES ACESSO x R. DA CONSOLAÇÃO CN

R. MARTINS FONTES x R. ÁLVARO DE CARVALHO (CN)

R. ÁLVARO DE CARVALHO x R. JOÃO ADOLFO (CN)

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. AUGUSTA

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. VISC. DE OURO PRETO

R. SANTO ANTÔNIO x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. FREI CANECA x R. MATIAS AIRES

R. JOÃO G ROSA x R. GRAVATAÍ

R. AUGUSTA x R. JOÃO G ROSA

Caminhos alternativos:

Sentido Bairro: Os veículos devem seguir pela R. da Consolação.

Sentido Centro: Os veículos devem seguir pela R. da Consolação.

Bloco da Salete Campari

Horário de início: das 13h às 18h.

Local de concentração: Rua Augusta, 1.300 x Rua Matias Aires.

Trajeto: Rua Augusta, 1.300 x Rua Matias Aires até Rua Martins Fontes, 205 x Rua Álvaro de Carvalho.

Local de dispersão: Rua Martins Fontes, 205 x Rua Álvaro de Carvalho.

Bloqueios Viários:

R. MARTINS FONTES x R. ÁLVARO DE CARVALHO

R. AUGUSTA x AL. SANTOS

R. AUGUSTA x AV. PAULISTA

R. HADDOCK LOBO x R. LUÍS COELHO

R. FREI CANECA x R. ANTÔNIO CARLOS

R. ANTÔNIO CARLOS x R. AUGUSTA

R. LUÍS COELHO x R. AUGUSTA

R. AUGUSTA x R. MATIAS AIRES

R. AUGUSTA x R. FERNANDO DE ALBUQUERQUE

R. AUGUSTA x R. PEIXOTO GOMIDE

R. FERNANDO DE ALBUQUERQUE x R. HADDOCK LOBO

R. AUGUSTA x R. COSTA

R. BELA CINTRA x R. COSTA

R. BELA CINTRA x R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ

R. AUGUSTA x R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ

R. DNA. ANTÔNIA DE QUEIRÓZ x R. FREI CANECA

R. FREI CANECA x R. PAIM

R FREI CANECA x R PAIM RESERVA DE VAGAS

R. PAIM x AV. NOVE DE JULHO

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. FREI CANECA

R. AUGUSTA x R. CAIO PRADO

R. GRAVATAÍ x R. CAIO PRADO

R. AUGUSTA x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. AVANHANDAVA x R. MARTINHO PRADO (CN)

R. MARTINS FONTES ACESSO x R. DA CONSOLAÇÃO CN

R. MARTINS FONTES x R. ÁLVARO DE CARVALHO (CN)

R. ÁLVARO DE CARVALHO x R. JOÃO ADOLFO (CN)

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. AUGUSTA

R. MARQUÊS DE PARANAGUÁ x R. VISC. DE OURO PRETO

R. SANTO ANTÔNIO x R. MARTINHO PRADO (CN)

R FREI CANECA x R MATIAS AIRES

R JOÃO G ROSA x R GRAVATAÍ

R AUGUSTA x R JOÃO G ROSA

Caminhos alternativos:

Sentido Bairro: Os veículos devem seguir pela R. da Consolação.

Sentido Centro: Os veículos devem seguir pela R. da Consolação.

Amigos Futebol & Samba

Horário: das 13h às 19h.

Local de concentração/dispersão: Rua General Carmona.

Trajeto: Rua General Carmona.

Bloqueios Viários: R. General Carmona.

Caminhos alternativos: Rua sem saída, somente trânsito local.

Bloco Boli

Horário: das 12h às 17h.

Local de concentração: Praça Antônio Prado.

Trajeto: Praça Antônio Prado, Rua Quinze de Novembro, Rua da Quitanda, Rua Álvares Penteado, Largo do Café.

Local de dispersão: Largo do Café.

Bloqueios Viários: Deslocamento em área de calçadão

Caminhos alternativos: Deslocamento em área de calçadão

Bloco das Putas Vampiras

Horário: das 14h às 19h.

Local de concentração: Largo do Paissandu.

Trajeto: Largo do Paissandu; Av. São João; Av. Ipiranga; Rua Barão de Itapetininga; Rua Conselheiro Crispiniano; Praça Ramos de Azevedo, 209.

Local de dispersão: Praça Ramos de Azevedo, 209.

Bloqueios Viários:

LARGO DO PAIÇANDU X R. CAPITÃO SALOMÃO

AV. SÃO JOÃO X AV. IPIRANGA

R. CONS. CRISPINIANO X PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

RUA 24 DE MAIO X R. D. JOSÉ DE BARROS

AV. RIO BRANCO X R. DOS TIMBIRAS

AV. RIO BRANCO X R. AURORA

R. DOS TIMBIRAS X R. DO BOTICÁRIO

R. DOS TIMBIRAS X R. CONS. NÉBIAS

AV. SÃO JOÃO X R. DOS TIMBIRAS

AV. SÃO JOÃO X R. PEDRO AMÉRICO

AV. SÃO JOÃO X R. AURORA

AV. SÃO JOÃO X R. VITORIA

R. BARÃO DE LIMEIRA X R. VITÓRIA

ALAMEDA CAMPINAS X R. GAL. OSÓRIO

AV. SÃO JOÃO X LARGO DO AROUCHE

AV. SÃO JOÃO X AV. DUQUE DE CAXIAS

AV. DUQUE DE CAXIAS X AL. BR. DE LIMEIRA

R. AMARAL GURGEL X LARGO DO AROUCHE

LARGO DO AROUCHE X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. SANTA IZABEL

R. MARQUES DE ITU X R. REGO FREITAS

R. MARQUES DE ITU X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. MAJOR SERTÓRIO

RUA ARAÚJO X R. GAL. JARDIM

RUA ARAÚJO X AV. IPIRANGA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X AV. VIEIRA DE CARVALHO

R. DO AROUCHE X R. AURORA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. ARAÚJO

AV. IPIRANGA X R. MAJOR SERTÓRIO

R. DA CONSOLAÇÃO X PÇA. ROOSEVELT

R. DA CONSOLAÇÃO X R. REGO FREITAS

R. DA CONSOLAÇÃO X R. NESTOR PESTANA

LIGAÇÃO LESTE OESTE X ACESSO P/ R. DA CONSOLAÇÃO

R. MARTINS FONTES X RUA NESTOR PESTANA

R. AMARAL GURGEL X R. MARIA BORBA

R. BENTO FREITAS X RUA MAJOR SERTÓRIO

R. ARAÚJO X R. MAJOR SERTÓRIO.

Caminhos alternativos:

Da Zona Leste para Zona Oeste, ou vice-versa;

Utilizar preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Leste para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente a Av. Radial Leste, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho ou Av. Radial Leste, Ligação Leste Oeste, Acesso R. da Consolação e R. da Consolação.

Da Zona Norte para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Norte para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente o eixo Norte-Sul (Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho.

Evitar sempre a área Central da Cidade

Bloco Spandeiro

Horário: das 10h às 15h.

Local de concentração/dispersão: Praça Dom José Gaspar.

Trajeto: Praça Dom José Gaspar; Rua Sete de Abril; Rua Dom José de Barros; Rua 24 de Maio; Rua Conselheiro Crispiniano; Rua Barão de Itapetininga; Rua Marconi; Praça Dom José Gaspar.

Bloqueios Viários: Deslocamento em área de calçadão

Caminhos alternativos: Deslocamento em área de calçadão

Bloco Xique Xique do Cairo

Horário: das 14h às 19h.

Local de concentração/dispersão: Rua Pedro Américo, 35.

Trajeto: Rua Pedro Américo 35; Av. Vieira de Carvalho; Largo do Arouche; Av. Dr. Vieira de Carvalho; Rua Pedro Américo 35.

Bloqueios Viários:

LARGO DO PAIÇANDU X R. CAPITÃO SALOMÃO

AV. SÃO JOÃO X AV. IPIRANGA

R. CONS. CRISPINIANO X PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

RUA 24 DE MAIO X R. D. JOSÉ DE BARROS

AV. RIO BRANCO X R. DOS TIMBIRAS

AV. RIO BRANCO X R. AURORA

R. DOS TIMBIRAS X R. DO BOTICÁRIO

R. DOS TIMBIRAS X R. CONS. NÉBIAS

AV. SÃO JOÃO X R. DOS TIMBIRAS

AV. SÃO JOÃO X R. PEDRO AMÉRICO

AV. SÃO JOÃO X R. AURORA

AV. SÃO JOÃO X R. VITORIA

R. BARÃO DE LIMEIRA X R. VITÓRIA

ALAMEDA CAMPINAS X R. GAL. OSÓRIO

AV. SÃO JOÃO X LARGO DO AROUCHE

AV. SÃO JOÃO X AV. DUQUE DE CAXIAS

AV. DUQUE DE CAXIAS X AL. BR. DE LIMEIRA

R. AMARAL GURGEL X LARGO DO AROUCHE

LARGO DO AROUCHE X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. SANTA IZABEL

R. MARQUES DE ITU X R. REGO FREITAS

R. MARQUES DE ITU X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. MAJOR SERTÓRIO

RUA ARAÚJO X R. GAL. JARDIM

RUA ARAÚJO X AV. IPIRANGA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X AV. VIEIRA DE CARVALHO

R. DO AROUCHE X R. AURORA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. ARAÚJO

AV. IPIRANGA X R. MAJOR SERTÓRIO

R. DA CONSOLAÇÃO X PÇA. ROOSEVELT

R. DA CONSOLAÇÃO X R. REGO FREITAS

R. DA CONSOLAÇÃO X R. NESTOR PESTANA

LIGAÇÃO LESTE OESTE X ACESSO P/ R. DA CONSOLAÇÃO

R. MARTINS FONTES X RUA NESTOR PESTANA

R. AMARAL GURGEL X R. MARIA BORBA

R. BENTO FREITAS X RUA MAJOR SERTÓRIO

R. ARAÚJO X R. MAJOR SERTÓRIO.

Caminhos alternativos:

Da Zona Leste para Zona Oeste, ou vice-versa;

Utilizar preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Leste para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente a Av. Radial Leste, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho ou Av. Radial Leste, Ligação Leste Oeste, Acesso R. da Consolação e R. da Consolação.

Da Zona Norte para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Norte para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente o eixo Norte-Sul (Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho.

Evitar sempre a área Central da Cidade

Queimando a Largada

Horário: das 12h às 17h.

Local de concentração/dispersão: Praça Dom José Gaspar.

Trajeto: Praça Dom José Gaspar; Rua Sete de Abril; Rua Dom José de Barros; Rua 24 de Maio; Praça Ramos de Azevedo; Rua Barão de Itapetininga; Rua Marconi; Rua Bráulio Gomes; Praça Dom José Gaspar.

Bloqueios Viários: Deslocamento em área de calçadão

Caminhos alternativos: Deslocamento em área de calçadão

Wadaiko Sho

Horário: das 10h às 15h.

Local de concentração: Rua Galvão Bueno, 34.

Trajeto: Rua Galvão Bueno, 34; Rua dos Estudantes; Rua Conselheiro Furtado; Praça Almeida Junior, 35.

Local de dispersão: Praça Almeida Junior, 35.

Bloqueios Viários: R. Américo De Campos x R. Galvão Bueno; Av. Liberdade x R. Dos Estudantes; R. Dos Estudantes x R. Da Gloria; R. Dos Estudantes x R. Cons. Furtado

Caminhos alternativos:

Sentido Centro – Av. da Liberdade

Sentido Bairro – Av. da Liberdade

Bloco Unides do Grande Mel

Horário: das 11h às 16h.

Local de concentração/dispersão: Praça Dom José Gaspar.

Trajeto: Praça Dom José Gaspar; Rua Sete de Abril; Rua Dom José de Barros; Rua 24 de Maio; Rua Conselheiro Crispiniano; Rua Barão de Itapetininga; Rua Marconi; Praça Dom José Gaspar.

Bloqueios Viários: Deslocamento em área de calçadão

Caminhos alternativos: Deslocamento em área de calçadão

Bloco Carnavalesco Tô No Vermelho

Horário: das 14h às 18h.

Local de concentração: Largo do Arouche.

Trajeto: Largo do Arouche; Rua Vieira de Carvalho; Praça da República; Rua Marquês de Itu; Praça da República; Av. Ipiranga, 200.

Local de dispersão: Av. Ipiranga, 200.

Bloqueios Viários:

LARGO DO PAIÇANDU X R. CAPITÃO SALOMÃO

AV. SÃO JOÃO X AV. IPIRANGA

R. CONS. CRISPINIANO X PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

RUA 24 DE MAIO X R. D. JOSÉ DE BARROS

AV. RIO BRANCO X R. DOS TIMBIRAS

AV. RIO BRANCO X R. AURORA

R. DOS TIMBIRAS X R. DO BOTICÁRIO

R. DOS TIMBIRAS X R. CONS. NÉBIAS

AV. SÃO JOÃO X R. DOS TIMBIRAS

AV. SÃO JOÃO X R. PEDRO AMÉRICO

AV. SÃO JOÃO X R. AURORA

AV. SÃO JOÃO X R. VITORIA

R. BARÃO DE LIMEIRA X R. VITÓRIA

ALAMEDA CAMPINAS X R. GAL. OSÓRIO

AV. SÃO JOÃO X LARGO DO AROUCHE

AV. SÃO JOÃO X AV. DUQUE DE CAXIAS

AV. DUQUE DE CAXIAS X AL. BR. DE LIMEIRA

R. AMARAL GURGEL X LARGO DO AROUCHE

LARGO DO AROUCHE X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. SANTA IZABEL

R. MARQUES DE ITU X R. REGO FREITAS

R. MARQUES DE ITU X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. MAJOR SERTÓRIO

RUA ARAÚJO X R. GAL. JARDIM

RUA ARAÚJO X AV. IPIRANGA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X AV. VIEIRA DE CARVALHO

R. DO AROUCHE X R. AURORA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. ARAÚJO

AV. IPIRANGA X R. MAJOR SERTÓRIO

R. DA CONSOLAÇÃO X PÇA. ROOSEVELT

R. DA CONSOLAÇÃO X R. REGO FREITAS

R. DA CONSOLAÇÃO X R. NESTOR PESTANA

LIGAÇÃO LESTE OESTE X ACESSO P/ R. DA CONSOLAÇÃO

R. MARTINS FONTES X RUA NESTOR PESTANA

R. AMARAL GURGEL X R. MARIA BORBA

R. BENTO FREITAS X RUA MAJOR SERTÓRIO

R. ARAÚJO X R. MAJOR SERTÓRIO.

Caminhos alternativos:

Da Zona Leste para Zona Oeste, ou vice-versa;

Utilizar preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Leste para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente a Av. Radial Leste, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho ou Av. Radial Leste, Ligação Leste Oeste, Acesso R. da Consolação e R. da Consolação.

Da Zona Norte para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Norte para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente o eixo Norte-Sul (Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho.

Evitar sempre a área Central da Cidade

Blocos dos Sem Tetos

Horário: das 13h às 18h.

Local de concentração: Av. São João.

Trajeto: Av. São João; Av. Ipiranga; Av. São Luiz; Rua Cel. Xavier de Toledo; Praça Ramos de Azevedo.

Local de dispersão: Praça Ramos de Azevedo.

Bloqueios Viários:

LARGO DO PAIÇANDU X R. CAPITÃO SALOMÃO

AV. SÃO JOÃO X AV. IPIRANGA

R. CONS. CRISPINIANO X PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO

RUA 24 DE MAIO X R. D. JOSÉ DE BARROS

AV. RIO BRANCO X R. DOS TIMBIRAS

AV. RIO BRANCO X R. AURORA

R. DOS TIMBIRAS X R. DO BOTICÁRIO

R. DOS TIMBIRAS X R. CONS. NÉBIAS

AV. SÃO JOÃO X R. DOS TIMBIRAS

AV. SÃO JOÃO X R. PEDRO AMÉRICO

AV. SÃO JOÃO X R. AURORA

AV. SÃO JOÃO X R. VITORIA

R. BARÃO DE LIMEIRA X R. VITÓRIA

ALAMEDA CAMPINAS X R. GAL. OSÓRIO

AV. SÃO JOÃO X LARGO DO AROUCHE

AV. SÃO JOÃO X AV. DUQUE DE CAXIAS

AV. DUQUE DE CAXIAS X AL. BR. DE LIMEIRA

R. AMARAL GURGEL X LARGO DO AROUCHE

LARGO DO AROUCHE X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. SANTA IZABEL

R. MARQUES DE ITU X R. REGO FREITAS

R. MARQUES DE ITU X R. BENTO FREITAS

R. AMARAL GURGEL X R. MAJOR SERTÓRIO

RUA ARAÚJO X R. GAL. JARDIM

RUA ARAÚJO X AV. IPIRANGA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. REGO FREITAS

LARGO DO AROUCHE X AV. VIEIRA DE CARVALHO

R. DO AROUCHE X R. AURORA

R. MAJOR SERTÓRIO X R. ARAÚJO

AV. IPIRANGA X R. MAJOR SERTÓRIO

R. DA CONSOLAÇÃO X PÇA. ROOSEVELT

R. DA CONSOLAÇÃO X R. REGO FREITAS

R. DA CONSOLAÇÃO X R. NESTOR PESTANA

LIGAÇÃO LESTE OESTE X ACESSO P/ R. DA CONSOLAÇÃO

R. MARTINS FONTES X RUA NESTOR PESTANA

R. AMARAL GURGEL X R. MARIA BORBA

R. BENTO FREITAS X RUA MAJOR SERTÓRIO

R. ARAÚJO X R. MAJOR SERTÓRIO.

Caminhos alternativos:

Da Zona Leste para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Leste para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar preferencialmente a Av. Radial Leste, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho ou Av. Radial Leste, Ligação Leste Oeste, Acesso R. da Consolação e R. da Consolação.

Da Zona Norte para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Norte para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar preferencialmente o eixo Norte-Sul (Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho.

Bolo de Rolo Banda Baile Bloco – Orquestra de Alfaias

Horário: das 13h às 18h.

Local de concentração: Praça Dom José Gaspar.

Trajeto: Praça Dom José Gaspar; Rua Sete de Abril; Rua Dom José de Barros; Rua 24 de Maio; Rua Conselheiro Crispiniano; Rua Barão de Itapetininga; Rua Marconi; Rua Sete de Abril; Rua Bráulio Gomes.

Local de dispersão: Rua Bráulio Gomes.

Bloqueios Viários: Deslocamento em área de calçadão

Caminhos alternativos: Deslocamento em área de calçadão

Acelera

Horário: das 12h às 18h.

Local de concentração: Rua Francisca Miquelina, 343.

Trajeto: Rua Francisca Miquelina, 343 até 232 (ida e volta).

Local de dispersão: Rua Francisca Miquelina, 232.

Bloqueios Viários: R. Francisca Miquelina, 343 e R. Francisca Miquelina, 234.

Caminhos alternativos:

R. Aguiar de Barros e R. Santo Amaro

Blocolândia

Horário: das 13h às 18h.

Local de concentração: Rua dos Protestantes.

Trajeto: Rua dos Protestantes; Rua dos Gusmões; Rua Andradas; Rua Mauá; Rua do Triunfo; Rua General Osório.

Local de dispersão: Rua General Osório.

Bloqueios Viários: R. Dos Gusmões x R. Andradas;

Caminhos alternativos:

R. Mauá e R. Gal. Couto Magalhães

Cordão Carnavalesco Kolombolo diá Piratininga

Horário de início: 12h às 17h.

Local de concentração: R. Conselheiro Ramalho, 992.

Trajeto:R. Conselheiro Ramalho 992, R. Conselheiro Carrão, R. Rui Barbosa, R. Manuel Dutra, R. Prof. Laerte Ramos de Carvalho, R. Major Diogo, R. Santo Antônio, R. Treze de Maio 30.

Local de dispersão: R. Treze de Maio, 30.

Bloqueios Viários:

CONSELHEIRO RAMALHO x CONSELHEIRO CARRÃO

Caminhos alternativos:

Bloqueios dinâmicos conforme a necessidade durante a passagem do bloco

Bloco do Faísca

Horário de início: das 14h às 19h.

Local de concentração: R. Galvão Bueno.

Trajeto: R. Galvão Bueno, 34; R. dos Estudantes; R. Conselheiro Furtado; Pça Almeida Junior, 35.

Local de dispersão: Praça Almeida Júnior.

Bloqueios Viários:

R. CONS. FURTADO X R. DOS ESTUDANTES

R. CONS. FURTADO X PRAÇA ALMEIDA JUNIOR

Caminhos alternativos:

R. Américo de Campos, Av. Liberdade e R. da Glória.

Broco da Burocra

Horário: das 9h às 14h.

Local de concentração: Alameda Eduardo Prado.

Trajeto: Alameda Eduardo Prado, Alameda Barão de Limeira, Rua Lopes de Oliveira, Rua Vitorino Carmilo, Rua Souza Lima, Rua Capistrano de Abreu, 227.

Local de dispersão: Rua Capistrano de Abreu, 227.

Bloqueios Viários:

AL. EDUARDO PRADO X RUA GUAIANAZES

AL. EDUARDO PRADO X RUA CONS. NÉBIAS

AL. BARÃO DE LIMEIRA X AL RIBEIRO DA SILVA

AL. BARÃO DE LIMEIRA X AL EDUARDO PRADO

RUA LOPES DE OLIVEIRA X RUA CAPISTRANO DE ABREU

RUA VITORINO CARMILO X RUA ALBUQUERQUE LINS

RUA VITORINO CARMILO X RUA LOPES DE OLIVEIRA

RUA VITORINO CARMILO X RUA SÃO MARTINHO

RUA SOUZA LIMA X RUA VITORINO CARMILO

RUA CAMERINO X RUA LOPES DE OLIVEIRA

RUA SOUZA LIMA X RUA SERGIO MEIRA

RUA CAMERINO X RUA SOUZA LIMA

Caminhos alternativos:

R. Guaianazes, Al. Nothmann, Al. Br. de Limeira

Bloco Unidos do Acarajé

Horário: das 12h às 17h.

Local de concentração/dispersão: Rua Martim Francisco, 529.

Trajeto: Rua Martim Francisco, 529; Rua Imaculada Conceição, Rua Barão de Tatuí, Rua Jaguaribe, Rua Martim Francisco, 529.

Bloqueios Viários:

R. JAGUARIBE x AV. ANGELICA

R. BARÃO DE TATUÍ x AL. BARROS

R. IMACULADA CONCEIÇÃO x R. BARÃO DE TATUÍ

R. FREDERICO ABRANCHES x R. MARTIM FRANCISO

R. JAGUARIBE x R. FORTUNATO

R. CANUTO DO VAL x R. DONA VERIDIANA

R. CANUTO DO VAL x R. FORTUNATO

R. CANUTO DO VAL x R. AURELIANO COUTINHO

R. MARTIN FRANCISCO x R. MARTINICO PRADO

R. MARTIN FRANCISCO x R. JAGUARIBE

Caminhos alternativos:

Sentido Bairro: Os veículos devem seguir pela Av. Angélica.

Sentido Centro: Os veículos devem seguir pela Av. Angélica, R. das Palmeiras.

Bloco Classe A – Barra Funda

Horário: das 13h às 20h.

Local de concentração/dispersão: Rua Doutor Sérgio Meira, 43.

Trajeto: Rua Doutor Sérgio Meira, 43; Rua Souza Lima, Rua Barra Funda, Avenida Angélica, Rua Brigadeiro Galvão, Rua Conselheiro Brotero, Rua Capistrano de Abreu, Rua Souza Lima, Rua Doutor Sérgio Meira, 43.

Bloqueios Viários:

R. SERGIO MEIRA X R. CONS. BROTERO

R. SOUZA LIMA X R. SERGIO MEIRA

R. BARRA FUNDA X R. SOUZA LIMA

R. BARRA FUNDA X R. CONS. BROTERO

R. LOPES DE OLIVEIRA X R. BARRA FUNDA

R. LOPES DE OLIVEIRA X R. BRIG. GALVÃO

R. LOPES DE OLIVEIRA X R. VITORINO CARMILO

R. ALBUQUERQUE LINS X R. BRIG. GALVÃO

R. ALBUQUERQUE LINS X R. BARRA FUNDA

AL. EDUARDO PRADO X RUA VITORINO CARMILO

R. BARRA FUNDA X AV. ANGELICA

R. BRIG. GALVÃO X PÇ. OLAVO BILAC

R. BRIG. GALVÃO X AV. ANGÉLICA

RUA ALBUQUERQUE LINS X PÇ. MAL. DEODORO

RUA BRIG. GALVÃO X RUA ALBUQUERQUE LINS

RUA OLÍMPIA DE ALMEIDA PRADO X RUA OSCAR THOMPSON

RUA BRIG. GALVÃO X RUA CONS. BROTERO

RUA CONS. BROTERO X RUA CAMARAGIBE

Caminhos alternativos:

R. BARRA FUNDA, R. CAPISTRANO DE ABREU

Bloco 77 – Os Originais do Punk

Horário: Das 13h às 18h.

Local de concentração/dispersão: Rua Barra Funda 1.071.

Trajeto: Rua Barra Funda, 1.071; Rua Conselheiro Brotero, Rua Sérgio Meira, Rua Lopes Chaves, Rua Barra Funda, 1.071.

Bloqueios Viários:

R. BARRA FUNDA X AV. PACAEMBU

R. BARRA FUNDA X R. LAVRADIO

R. LAVRADIO X R. GALVÃO BUENO

R. CONS. BROTERO X R. GALVÃO BUENO

R. CONS. BROTERO X R. SÉRGIO MEIRA

R. CONS. BROTERO X R. BARRA FUNDA

R. LOPES CHAVES X R. SÉRGIO MEIRA

R. BARRA FUNDA X R. LOPES CHAVES

Caminhos alternativos:

R. MARIO DE ANDRADE, R. LOPES CHAVES, R. BARRA FUNDA

Eletro Afro Muriçoca Soul

Horário: Das 10h às 14h.

Local de concentração/dispersão: Rua Souza Lima, 295.

Trajeto: Rua Souza Lima, 295; Rua Barra Funda, Avenida Angélica, Rua Brigadeiro Galvão, Rua Conselheiro Brotero, Rua Doutor Sérgio Meira, R. Souza Lima.

Local de dispersão: Rua Souza Lima.

Bloqueios Viários:

R. SERGIO MEIRA X R. CONS. BROTERO

R. SOUZA LIMA X R. SERGIO MEIRA

R. BARRA FUNDA X R. SOUZA LIMA

R. BARRA FUNDA X R. CONS. BROTERO

R. LOPES DE OLIVEIRA X R. BARRA FUNDA

R. LOPES DE OLIVEIRA X R. BRIG. GALVÃO

R. LOPES DE OLIVEIRA X R. VITORINO CARMILO

R. ALBUQUERQUE LINS X R. BRIG. GALVÃO

R. ALBUQUERQUE LINS X R. BARRA FUNDA

AL. EDUARDO PRADO X RUA VITORINO CARMILO

RUA BARRA FUNDA X AV. ANGELICA

RUA BRIG. GALVÃO X PÇ. OLAVO BILAC

RUA BRIG. GALVÃO X AV. ANGÉLICA

RUA ALBUQUERQUE LINS X PÇ. MAL. DEODORO

RUA BRIG. GALVÃO X RUA ALBUQUERQUE LINS

RUA OLÍMPIA DE ALMEIDA PRADO X RUA OSCAR THOMPSON

RUA BRIG. GALVÃO X RUA CONS. BROTERO

RUA CONS. BROTERO X RUA CAMARAGIBE

Caminhos alternativos:

R. BARRA FUNDA, R. LOPES DE OLIVEIRA

Bloco da Ressaca Cambuci

Horário de início: 14h às 20h.

Local de concentração: Largo do Cambuci.

Trajeto:Largo do Cambuci, R. Luis Gama, R. Cesário Ramalho, R. Barão de Jaraguá; R. Silveira da Mota; R.dos Alpes, R. Jerônimo de Albuquerque, R. Barão de Jaraguá; R. Silveira da Mota; R. Luis Gama.

Local de dispersão: R. Luis Gama.

Bloqueios Viários:

LARGO DO CAMBUCI X RUA DA INDEPENDÊNCIA

Caminhos alternativos:

Sentido Centro: Rua Dona Ana Neri, e Rua Silveira da Mota

Sentido Bairro: Av. Lins de Vasconcelos, Rua Albuquerque Maranhão e Rua da Independência.

Recomendações

Dê preferência à utilização do transporte coletivo;

Carregue seu Bilhete Único com antecedência;

Respeite a sinalização de trânsito;

Obedeça às orientações dos agentes da CET;

Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações das interdições;

Informações sobre bloqueios estão sujeitas a alterações sem Aviso prévio, baseadas no número de foliões, intempéries e outros fatores de momento, sempre priorizando a segurança de todos os usuários da via, principalmente a dos pedestres;

Utilize plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real;

Siga a CET no X, (http://twitter.com/CETSP_) para informações do trânsito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante o Carnaval;

Para mais informações, ligue para a Central SP156.

Desvios e bloqueios de trânsito no Carnaval 2024

Acompanhe as alternativas, desvios e bloqueios de trânsito feitos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na cidade durante o período carnavalesco na página www.cetsp.com.br/consultas/carnaval-2024.

Operação dos ônibus no Carnaval 2024

Confira informações sobre a operação dos ônibus e desvios de linhas feitas pela SPTrans durante o Carnaval na página www.sptrans.com.br/carnaval.