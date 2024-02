CET monitora trânsito para desfiles de blocos no Centro de SP nesta sexta-feira (9)

A Prefeitura, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vai monitorar e orientar o trânsito no Centro da cidade para desfiles de blocos do Carnaval de Rua de São Paulo.

As vias que compõem o percurso dos desfiles de blocos e eventos carnavalescos serão bloqueadas, com a implantação dos desvios de tráfego. O objetivo é garantir as condições de segurança e conforto dos participantes dos blocos e dos usuários do tráfego de passagem.

Blocos, localização, datas e horários

SÉ

● Bloco Afro Ilú Obá De Min

Horário de início: 18h às 23h

Local de concentração: Praça da Republica

Local de dispersão: Largo do Paissandu

Trajeto: Praça da República, Av. São Luís, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, R. Cons. Crispiniano, Largo do Paiçandu.

Bloqueios Viários: R. Cap. Salomão x Largo Do Paissandu

Av. Ipiranga x Av. São João

Av. Ipiranga x R. 24 De Maio

Av. Ipiranga x R. Major Sertório

Praça Da República x R. Marques De Itú

R. Araújo x R. Gal. Jardim

R. Araújo x R. Major Sertório

Av. Ipiranga x R. Araújo

Av. São Luis x R. Da Consolação

R. Cel Xavier De Toledo x Vdo Do Chá

Vdo Do Chá x R. Libero Badaro

Vdo Do Chá x R. Xavier De Toledo

Caminhos alternativos:

Da Zona Leste para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Leste para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente a Av. Radial Leste, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho ou Av. Radial Leste, Ligação Leste Oeste, Acesso R. da Consolação e R. da Consolação.

Da Zona Norte para Zona Oeste, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente as Marginais Tietê e Pinheiros.

Da Zona Norte para Zona Sul, ou vice-versa:

Utilizar Preferencialmente o eixo Norte-Sul (Av. Santos Dumont, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Av. 23 de Maio/ Av. Nove de Julho.

Evitar sempre a área Central da Cidade

● Banda do Trem Elétrico

Horário de início: 18h às 23h

Local de concentração: R. Augusta x R. Luiz Coelho

Local de dispersão: Teatro Municipal

Trajeto: R. Augusta x R. Luiz Coelho, R. Martins Fontes, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal

Bloqueios Viários:

Praça Ramos de Azevedo x R. Cons. Crispiniano

R. Martins Fontes x R. Álvaro De Carvalho

R. Augusta x Al. Santos

R. Augusta x Av. Paulista

R. Haddock Lobo x R. Luís Coelho

R. Frei Caneca x R. Antônio Carlos

R. Antônio Carlos x R. Augusta

R. Luís Coelho x R. Augusta

R. Augusta x R. Matias Aires

R. Augusta x R. Fernando de Albuquerque

R. Augusta x R. Peixoto Gomide

R. Fernando De Albuquerque x R. Haddock Lobo

R. Augusta x R. Costa

R. Bela Cintra x R. Costa

R. Bela Cintra x R. Dona Antônia De Queiróz

R. Augusta x R. Dona Antônia De Queiróz

R. Dona Antônia De Queiróz x R. Frei Caneca

R. Frei Caneca x R. Paim

R Frei Caneca x R Paim Reserva De Vagas

R. Paim x Av. Nove De Julho

R. Marquês de Paranaguá x R. Frei Caneca

R. Augusta x R. Caio Prado

R. Gravataí x R. Caio Prado

R. Augusta x R. Martinho Prado

R. Avanhandava x R. Martinho Prado

R. Martins Fontes Acesso R. Da Consolação

R. Martins Fontes x R. Álvaro De Carvalho

R. Álvaro De Carvalho x R. João Adolfo

R. Marquês De Paranaguá x R. Augusta

R. Marquês De Paranaguá x R. Visc. De Ouro Preto

R. Santo Antônio x R. Martinho Prado

R Frei Caneca x R Matias Aires

R João G Rosa x R Gravataí

R Augusta x R João G Rosa

Caminhos alternativos:

Recomendações

● Dê preferência à utilização do transporte coletivo;

● Carregue seu Bilhete Único com antecedência;

● Respeite a sinalização de trânsito;

● Obedeça às orientações dos agentes da CET;

● Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações das interdições;

● Informações sobre bloqueios estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, baseadas no número de foliões, intempéries e outros fatores de momento, sempre priorizando a segurança de todos os usuários da via, principalmente a dos pedestres;

● Utilize plataformas/aplicativos de cálculo de rotas e trajetos, como Waze, que serão abastecidos com informações de interdições e desvios em tempo real; ● Siga a CET no Twitter, (http://twitter.com/CETSP_) para informações do trânsito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante o carnaval;

● Mais informações, ligue para Central SP156.

Desvios e bloqueios de trânsito no Carnaval 2024

Acompanhe as alternativas, desvios e bloqueios de trânsito feitos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na cidade durante o período carnavalesco clicando aqui.