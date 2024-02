CET monitora trânsito na Pompéia para show na Arena Palmeiras

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Arena Allianz Parque, na Pompeia, zona oeste da cidade, nos dias 6 (terça-feira) e 7 (quarta-feira), das 6h à 1h, para a realização do show “TWICE”, com público estimado de 50 mil pessoas.

A Arena Allianz Parque localiza-se na Av. Francisco Matarazzo, 1705, sendo circundada pela R. Padre Antônio Tomás, Av. Antártica, Praça Marrey Júnior e R. Palestra Itália.

Alterações

A partir das 14h:

· Interdição da Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Junior e a Avenida Pompéia;

· Interdição das ruas Diana e Caraíbas: entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;

· Para garantir o acesso de moradores será montada faixa reversível na Rua Palestra Itália, entre a Avenida Pompéia e Rua Caraíbas;

· Bloqueio do cruzamento da Rua Padre Antônio Tomás x Avenida Francisco Matarazzo;

· Para garantir o acesso de moradores será montada faixa reversível na Rua Barão de Tefé.

Caso haja risco à segurança dos usuários da via, as equipes de campo poderão efetuar os bloqueios antes do horário previsto.

Ao final do evento, poderão ocorrer bloqueios temporários nas vias: – Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, entre a Avenida Pompéia e a Rua Pe. António Tomás; – Rua Clélia, sentido Centro, entre Rua Venâncio Aires e Avenida Pompéia.

Embarque e desembarque

Transporte Individual Privado:

Av. Sumaré, sentido Pinheiros, entre Pça. Marrey Jr e R. Dr. Homem de Melo, e Av. Antártica, sentido Limão, entre R. Turiaçu e Trav. Flauta Encantada.

Transporte Coletivo Privado:

Av. Sumaré sentido Pinheiros entre Pça. Marrey Jr e R. Aimberê

Área para Táxis a partir das 22h: – Av. Francisco Matarazzo sentido centro-bairro entre Av. Pompéia e R. Pedro Machado. – Av. Antártica sentido bairro-centro entre Pça. Marrey Júnior e Pça. Souza Aranha. – Av. Sumaré sentido Limão-Sumaré entre Pça. Marrey Júnior e Rua Homem de Melo. – R. Turiassú sentido Lapa 200 metros antes da Pça. Marrey Júnior. – Av. Pompeia sentido Pinheiros-Barra Funda entre R. Palestra Itália e R. Desembargador do Vale.

Alternativas

Rua Palestra Itália: Praça Marrey Junior, Av. Sumaré, à direita Rua Aimberê, à direita Rua Bartira, Rua Ministro Ferreira Alves, seguindo orientações para Pompeia ou Alto da Lapa. Av. Francisco Matarazzo: Rua Clélia, à direita na R. Augusto de Miranda, à esquerda na rua Pe. Chico, à esquerda na Rua Cayowaa, Rua Dr. Homem de melo, Av. Sumaré, Av. Antártica, Pç. Tomás Morus e à direita Av. Francisco Matarazzo. Av. Pompeia (sentido bairro): à direita na R. Pe. Chico, à esquerda na R. Cayowaá, Rua Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Av. Antártica, Pç. Tomás Morus e à direita Av. Francisco Matarazzo. Rua Pe. Antônio Tomás: Av. Francisco Matarazzo, à direita Pç. Souza Aranha e à direita Av. Antártica. Rua Clélia: à direita na R. Augusto de Miranda, à esquerda na rua Pe. Chico, à esquerda na Rua Cayowaa, Rua Dr. Homem de Melo, Av. Sumaré, Av. Antártica, Pç. Tomás Morus e à direita Av. Francisco Matarazzo. Av. Sumaré: R. Dr. Francisco da Rocha, à esquerda na Rua Bartira, R. Ministro Ferreira Alves, seguindo orientações para Pompeia ou Alto da Lapa.

Recomendações

· Dê preferência ao pedestre;

· Respeite as orientações dos Agentes de Trânsito da CET e do Policiamento;

· Não confie em guardadores de carros que podem indicar locais não permitidos para estacionar;

· Não estacione em locais onde haja canalizações com cones e/ou cavaletes;

· Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito.