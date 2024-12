CET monitora trânsito em São Paulo para evento ‘Vira Brasil’

Entre às 11h desta terça-feira, dia 31, e as 2h da quarta-feira, dia 1, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estará atenta ao fluxo de veículos nas proximidades da Arena Allianz Parque, localizada no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo. Este monitoramento ocorre em virtude do evento “Vira Brasil”, que deve atrair um público estimado em 37 mil pessoas.

A Arena está situada na Avenida Francisco Matarazzo, número 1705, sendo cercada pelas ruas Padre Antônio Tomás, Avenida Antártica, Praça Marrey Júnior e Rua Palestra Itália.

Dentre as medidas que serão implementadas para garantir a fluidez do trânsito e a segurança dos participantes do evento, estão previstas as seguintes interdições:

Interdição total da Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Júnior e a Avenida Pompéia;

Interdição das ruas Diana e Caraíbas, entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;

Montagem de faixa reversível na Rua Palestra Itália, visando assegurar o acesso dos moradores entre a Avenida Pompéia e a Rua Caraíbas;

Bloqueio do cruzamento entre a Rua Padre Antônio Tomás e a Avenida Francisco Matarazzo;

Instalação de uma faixa reversível na Rua Barão de Tefé para facilitar o tráfego local.

Após o término do evento, poderão ocorrer bloqueios temporários em diversas vias da região. As ruas afetadas incluem:

Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, entre a Avenida Pompéia e a Rua Padre Antônio Tomás;

Rua Clélia, sentido Centro, entre a Rua Venâncio Aires e a Avenida Pompéia;

Avenida Sumaré, sentido Pinheiros, entre a Praça Marrey Júnior e a Rua Dr. Homem de Melo;

Avenida Antártica, sentido Limão, entre a Rua Turiaçu e a Travessa Flauta Encantada;

Avenida Sumaré, sentido Pinheiros, entre a Praça Marrey Júnior e a Rua Aimberê;

Avenida Francisco Matarazzo, sentido centro-bairro, entre a Avenida Pompéia e a Rua Pedro Machado;

Avenida Antártica, sentido bairro-centro, entre a Praça Marrey Júnior e a Praça Souza Aranha;

Avenida Sumaré, sentido Limão-Sumaré, entre a Praça Marrey Júnior e a Rua Dr. Homem de Melo;

Rua Turiassú, sentido Lapa, 200 metros antes da Praça Marrey Júnior;

Avenida Pompéia, sentido Pinheiros-Barra Funda, entre as ruas Palestra Itália e Desembargador do Vale.

As rotas alternativas sugeridas para os motoristas incluem:

A partir da Rua Palestra Itália: seguir pela Praça Marrey Junior e Avenida Sumaré até acessar as ruas Aimberê ou Bartira;

Pela Avenida Francisco Matarazzo: utilizar a Rua Clélia em direção à Rua Augusto de Miranda e Rua Padre Chico;

Pela Avenida Pompéia: desviar pela Rua Padre Chico para acessar outras avenidas.

A CET se compromete com o monitoramento contínuo do trânsito na área durante o evento para garantir tanto a fluidez quanto a segurança dos usuários das vias. Para mais informações sobre o trânsito ou para reportar ocorrências, reclamações ou sugestões, o cidadão pode entrar em contato através do número SP156.