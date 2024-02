CET monitora trânsito e informa desvios na região do Sambódromo durante os desfiles do Carnaval

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou uma operação de trânsito com o intuito de minimizar os impactos gerados nas vias de acesso ao Sambódromo, nas adjacências e imediações do evento dos desfiles das escolas de samba durante a Folia de Momo, que acontecerão nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro.

Localizado na Avenida Olavo Fontoura, em Santana, o Sambódromo do Anhembi fica entre as ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Professor Milton Rodrigues e tem como as principais vias de acesso a Marginal do Tietê e as avenidas Santos Dumont e Braz Leme.

A CET acompanhará integralmente o evento durante todo o período de realização, com efetivo composto por coordenadores, supervisores e agentes de trânsito.

De acordo com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, organizadora oficial do evento, os portões serão abertos a partir das 19h, e a programação dos horários, são:

1º dia – 9/2 (sexta), Grupo Especial, das 21h às 6h40

2º dia – 10/2 (sábado), Grupo Especial, das 20h30 às 5h50

3° dia – 11/2 (domingo), Grupo de Acesso I, das 21h às 4h50

Alterações

As interdições abaixo serão realizadas das 18h às 9h do dia seguinte, nos dias 9, 10, 11 e 17/2.

Rua Prof. Milton Rodrigues, sentido Marginal Tietê, para infraestrutura do evento: área de pré-concentração e estacionamento de carros alegóricos.

Rua Prof. Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura. O acesso será exclusivamente para veículos credenciados do Hotel Holiday-Inn, Anhembi e Liga das Escolas.

Avenida Olavo Fontoura, em ambos os sentidos, e na região da Casa Verde Baixa, incluindo as ruas Doutor Melo Nogueira, Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfati e Luciano Prata. O acesso a essas vias estará restrito para circulação de tráfego local autorizado, devidamente credenciado, para veículos de serviço, imprensa, policiamento e de emergência.

As ciclofaixas da Avenida Olavo Fontoura e da Rua Alfonso Reinaldo Gallucci estarão desativadas.

Haverá implantação de mão dupla de direção no sentido Casa Verde, trecho de 200 metros antes até 200 metros após a rua professor Milton Rodrigues, com montagem de pista reversível.

Avenida Assis Chateaubriand (Marginal Tietê, pista local), entre Ponte das Bandeiras e Ponte Casa Verde, terá acesso restrito para embarque aos ônibus dos componentes das agremiações.

R. Mal Leitão de Carvalho terá Implantação de mão dupla de direção. Esta via terá acesso restrito aos Camarotes da Marginal Tietê e Hotel Holiday Inn.

Caminhos Alternativos

Micro desvios

Os usuários da avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde/Santana, e da rua Prof. Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura/Marginal, poderão utilizar-se da avenida Presidente Castelo Branco, Ponte das Bandeiras, Praça Campo de Bagatelle.

Os usuários da avenida Olavo Fontoura, sentido Santana/ Casa Verde, poderão utilizar a avenida Cruzeiro do Sul, sentido Bairro/Centro, e Marginal Tietê, pista central ou expressa.

Macro desvios

Os usuários da avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde/Santana, e da rua Prof. Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura/Marginal, poderão utilizar-se da avenida Braz Leme, sentido Centro/Bairro, avenida Santos Dumont e Praça Campo de Bagatelle.

Os usuários da avenida Olavo Fontoura, sentido Santana/ Casa Verde, poderão utilizar as avenidas Braz Leme sentido Bairro/ Centro e Otaviano Alves de Lima (Marginal Tietê).

Recomendações para o público:

Procure conhecer previamente as vias de acesso;

Utilize prioritariamente o transporte coletivo (metrô, ônibus e táxi), não haverá estacionamento no Anhembi. (O estacionamento para o público em geral está localizado no Expo Center Norte, Rua Miguel Mentem, portão 16);

Não embarque/desembarque em fila dupla ou afastado da calçada;

Respeite a sinalização de trânsito;

Não estacione sobre calçadas, canteiros centrais e frente a guias rebaixadas e portões de acesso;

Respeite o pedestre;

Se beber, não dirija!;

Se necessitar pedir informações, faça de forma a não atrapalhar a fluidez do trânsito;

Mais informações, ligue 156.

Operação dos ônibus no Carnaval 2024

Confira informações sobre a operação dos ônibus e desvios de linhas feitas pela SPTrans durante o Carnaval na página www.sptrans.com.br/carnaval.