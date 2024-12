CET monitora o trânsito para a realização de festas e eventos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito para a realização de festas e eventos na zona norte da Cidade.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar as interdições e orientar o trânsito nas regiões, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Região Norte

Natal de Luzes Nossa Gente – Morro Grande

Data: terça-feira (24)

Horário: das 11h00 às 17h00

Local: Rua Alvorada do Norte, entre a ruas José Ataliba Ortiz e Itapinima;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

O trânsito local será permitido aos moradores;

Evento Social e Cultural da Comunidade – Vila Penteado

Data: terça-feira (24)

Horário: das 10h00 às 18h00

Local: Rua Rui de Moraes Apocalipse, entre as ruas Marcos Marlene e Péricles Maranhão;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

O trânsito local será permitido aos moradores;

Festa Final de Ano – Jardim Primavera

Data: quarta-feira (25)

Horário: das 10h00 às 21h00

Local: Rua João de Loaja, entre as ruas João Roberto Thut e Venâncio Martins;

Alternativa:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

O trânsito local será permitido aos moradores;

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações