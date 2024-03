CET monitora o trânsito para a realização de eventos durante o feriado da Semana Santa

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito para a realização de festas e eventos em diversas regiões da Cidade.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar as interdições e orientar o trânsito nas regiões, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Região Central

Cerimônia na Sinagoga Chai Menachem – Santa Cecília

Data: Domingo (31);

Horário: das 15h30 às 17h30;

Local: Rua Conselheiro Brotero, entre as ruas Francisco Estácio Fortes e Dr. Cândido Espinheira;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno; O trânsito local será permitido aos moradores;

Ação Criança Brincando na Rua Maria José – Bela Vista

Data: Domingo (31);

Horário: das 10h00 às 17h00

Local: Rua Maria José, entre as ruas Fortaleza e Conselheiro Carrão.

Alternativas:

· Os veículos poderão seguir pela Rua Conselheiro Carrão, à direita na Rua Conselheiro Ramalho, à direita na Rua Manoel Dutra, à direita na Rua Prof. Laerte Ramos de Carvalho, à direita na Rua Humaitá e à direita na Avenida Brig. Luís Antônio;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Região Leste

Festa Cidadã na Comunidade – Parque Pereira

Data: Domingo (31);

Horário: das 14h00 às 22h00;

Local: Rua Prof. Walter Wey, entre as ruas Jorge Silva Luz e Arenito;

Alternativas:

· Os veículos poderão seguir pelas ruas Lucas Camargo e Francisco Gordis;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Estacionamento de guindaste – Mooca

Data: Domingo (31);

Horário: das 06h00 às 14h00;

Local: Rua Madre de Deus, entre as ruas Guaimbé e Tamarataca;

Alternativas:

· Os veículos provenientes da Rua Tamarataca deverão seguir pela Rua Tamarataca, virar à esquerda na Rua Padre Raposo, à esquerda na Rua Guaimbé e à direita na Rua Madre de Deus;

· Os veículos provenientes da Rua Guaimbé deverão virar à direita na Avenida Paes de Barros, à esquerda na Rua Jumana, à esquerda na Rua Tamarataca e à direita na Rua Madre de Deus.

Região Oeste

Sábado Santo – Paróquia N. S. do Brasil – Jardim Paulista

Data: Sábado (30);

Horário: das 16h00 às 23h00;

Local: Praça Nossa Senhora do Brasil, entre a Avenida Brasil e a Rua Colômbia;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno; O trânsito local será permitido aos moradores;

Sábado Santo – Capela São Pascal De Baylon – Rio Pequeno

Data: Sábado (30);

Horário: das 18h00 às 19h30;

Local: Avenida José Joaquim Seabra, 1269, até a Avenida Otacílio Tomanik, 1555;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno; O trânsito local será permitido aos moradores;

Páscoa no Sapé – Rio Pequeno

Data: Domingo (31);

Horário: das 10h30 às 22h00;

Local: Rua Waldemar Roberto, entre as ruas Ladislau Baena e Isaura Christiano de Souza;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno; O trânsito local será permitido aos moradores;

Espetáculo Teatral – Auto da Paixão – Pinheiros

Data: Sábado (30);

Horário: das 15h00 às 22h00;

Local: Rua Fidalga, entre a Rua Purpurina e a Praça Eder Sader;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno; O trânsito local será permitido aos moradores;

Festa do Bumba Meu Boi Renascer – Butantã

Data: Sábado (30);

Horário: das 10h00 às 22h00;

Local: Rua Dr. Cícero de Alencar x Rua Capitão Paulo Carrilho;

Alternativas:

Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno; O trânsito local será permitido aos moradores;

Região Sul

Estacionamento de Guindaste – Vila Nova Conceição

Data: Domingo (31);

Horário: das 06h00 às 18h00;

Local: Rua Sodré, entre a Avenida Santo Amaro e a Rua João Cachoeira;

Alternativas:

· Sentido centro: os veículos oriundos da Avenida Santo Amaro poderão seguir à direita na Rua Santa Justina e à direita na Rua João Cachoeira;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Feirarte Brasil – Especial Semana Santa – Ipiranga

Data: Sexta-feira (29) a domingo (31);

Horário: das 07h00 às 22h00;

Local: Rua dos Sorocabanos, entre as ruas Leais Paulistanos e Bom Pastor;

Alternativas:

· Os veículos oriundos da Rua Bom Pastor deverão seguir em frente até a Rua Leais Paulistanos;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Estacionamento de Guindaste – Vila Mariana

Data: Sexta-feira (29);

Horário: das 07h00 às 18h00;

Local: Rua Sena Madureira, sentido Ibirapuera, com Rua Domingos de Morais;

Alternativas:

· Os veículos oriundos da Rua Domingos de Morais, sentido bairro, deverão seguir em frente e à direita na Rua Diogo de Faria, à direita na Rua Marselhesa, até a Rua Sena Madureira;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Páscoa Bloco do Fico – Ipiranga

Data: Sexta-feira (29) a domingo (31);

Horário: das 07h00 às 22h00;

Local: Rua dos Sorocabanos, entre as ruas Agostinho Gomes e Bento Vieira;

Alternativas:

· Os veículos oriundos da Rua dos Sorocabanos deverão seguir à direita na Rua Agostinho Gomes, à esquerda na Rua Xavier Curado e à direita na Bom Pastor;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Estacionamento de Guindaste – Vila Clementino

Data: Domingo (31);

Horário: das 08h00 às 18h00;

Local: Rua Napoleão de Barros, entre as ruas Pedro de Toledo e Borges Lagoa;

Alternativas:

· Os veículos oriundos da Rua Napoleão de Barros deverão seguir à esquerda na Rua Pedro de Toledo, à direita na Rua dos Otonis e Rua Borges Lagoas;

· O trânsito local será permitido aos moradores.

Estacionamento de Guindaste – Itaim Bibi

Data: Domingo (31);

Horário: das 07h00 às 15h00;

Local: Rua Tenente Negrão, entre as ruas Ibiaté e Doutor Renato Paes de Barros;

Alternativas:

· Os veículos oriundos da Rua Tenente Negrão deverão seguir à direita na Rua Ibiaté, à esquerda na Rua Joaquim Floriano, à esquerda na Rua Doutor Renato Paes de Barros e à esquerda na Rua Napoleão de Barros;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Estacionamento de Guindaste – Moema

Data: Sábado (30);

Horário: das 07h00 às 12h00;

Local: Avenida Rouxinol, entre as ruas Araguari e Pintassilgo;

Alternativas:

· Os veículos oriundos da Avenida Rouxinol deverão seguir pelas ruas Araguari, Graúna e Pintassilgo;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Estacionamento de Guindaste – Vila Gumercindo

Data: Sábado (30);

Horário: das 08h00 às 18h00;

Local: Rua Assungui, entre as ruas Tiquatira e Tristão de Oliveira;

Alternativas:

· Sentido do bairro: seguir pela Alameda Góis, Rua Pedralia Rua Dom Bernardo Nogueira, Rua Manoel Coelho da Silva e Rua Tiquatira;

· Sentido do centro: seguir pela Rua Tiquatira, Rua Manoel Coelho da Silva, Rua Dom Bernardo Nogueira e Rua Tristão de Oliveira.

· O trânsito local será permitido aos moradores.

Região Norte

Encontro Cultural e Musical com Ação Social – Brasilândia

Data: Domingos (de 03 a 31/03);

Horário: das 14h00 às 22h00;

Local: Rua Rosa Alboni x Rua Sofia Fusco;

Alternativas:

· Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Festa Anual de Páscoa da Comunidade – Vila Cruz das Almas

Data: Sábado (30);

Horário: das 09h00 às 22h00;

Local: Rua dos Morgados, entre as ruas Abílio Primo Nalim e José Carlos Monteiro;

Alternativas:

· Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Evento Social e Cultural de Páscoa – Brasilândia

Data: Sábado (30);

Horário: das 10h00 às 20h00;

Local: Rua Camaratiba, entre a Rua Pirajibe e a Viela Dezessete;

Alternativas:

· Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

· O trânsito local será permitido aos moradores;

Projeto Samba de Inclusão de Quebrada em Quebrada – Jardim das Graças

Data: Domingo (31);

Horário: das 15h00 às 22h00;

Local: Rua Coronel Euclides Machado x Rua Dr. Freire Cisneiro;

Alternativas:

· Os veículos poderão seguir pelas vias do entorno;

· O trânsito local será permitido aos moradores.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

· Respeite a sinalização;

· Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

· Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade do veículo para maior segurança.