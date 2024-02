CET monitora o trânsito no Tatuapé para passeio ciclístico

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Tatuapé, zona leste da cidade, no domingo (25), das 06h às 13h, para realização do passeio ciclístico pedal sampa.

As vias que compõem o percurso do passeio serão bloqueadas a partir das 06h00, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Percurso

Rua Apucarana, 233, Rua Lícia de Queiroz, Rua Eleonora Cintra, Avenida Dr. Eduardo Cotching, Rua Felisbela Gonçalves, Rua Eleonora Cintra, Rua Emília Marengo, Rua Itapura, Praça Barão De Itaqui, Rua Platina e Rua Apucarana.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar as interdições e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade do veículo para maior segurança.