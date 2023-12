CET monitora o trânsito no Morumbi para o jogo amistoso São Paulo x Milan

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito nas imediações do Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), no sábado (16), das 16h às 20h, para a realização da partida amistosa entre São Paulo Futebol Clube x Associazione Calcio Milan – Jogo das Lendas. O jogo terá início às 17h, com público previsto de 40.000 pessoas.

O Estádio Cícero Pompeu de Toledo localiza-se na Praça Roberto Gomes Pedrosa com a Avenida Jorge João Saad e a Avenida Giovanni Gronchi. As principais vias de acesso ao estádio são as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Padre Lebret, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato, Tajurás e Engenheiro Oscar Americano, além das pontes Morumbi, Engenheiro Roberto Rossi Zucollo (Cidade Jardim) e Eusébio Matoso.

Operação entrada

A partir das 16h00, poderão ter seus acessos bloqueados:

Avenida Giovanni Gronchi, entre a Rua Doutor Santo Américo e a Praça Roberto Gomes Pedrosa;

Praça Roberto Gomes Pedrosa;

Avenida Jorge João Saad;

Avenida Jules Rimet;

Rua Corgie Assad Abdala;

Operação saída

A partir das 19h00, poderão ter seus acessos bloqueados:

Avenida Jorge João Saad (Sentido Estádio) junto à Avenida Professor Francisco Morato;

A faixa da direita da Av. Jorge João Saad, a pista sentido Estádio/ Av. Francisco Morato, junto a Rua Lício Marcondes do Amaral até o Acesso da estação do Metrô – São Paulo/Morumbi;

Caso necessário poderá ocorrer o bloqueio total no cruzamento da Rua Lício Marcondes do Amaral, onde os condutores no sentido Francisco Morato, seguirão à direita na Rua Lício Marcondes do Amaral e à esquerda na Rua Dr. Maurilio V. Porto;

Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre as praças Santos Coimbra e Roberto Gomes Pedrosa. Os condutores seguirão à direita na Praça Santos Coimbra, seguindo em frente pela Avenida Vicente Paiva, Rua Dom Armando Lombardi, Rua Regente León Kaniefsky e Avenida Jorge João Saad;

Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre Praça Roberto Gomes Pedrosa e Rua Santo Américo, junto a Rua Santo Américo;

O Túnel Jânio Quadros manterá o sentido Centro/Bairro durante as operações de entrada e saída do evento.

Alternativas

Sentido Cidade Jardim

Os veículos que trafegam pela Avenida Giovanni Gronchi, no sentido da Avenida João Dias para a Avenida Morumbi com destino ao Centro, deverão utilizar a Rua Doutor Francisco Tomas de Carvalho, Rua Doutor Flávio Américo Maurano e entrar à esquerda na Avenida Morumbi.

Sentido Ponte Morumbi

Os veículos que trafegam pela Avenida Giovanni Gronchi, no sentido da Avenida João Dias para a Avenida Morumbi com destino à Ponte Morumbi, deverão utilizar a Rua Doutor Francisco Tomas de Carvalho,

Rua Doutor Flávio Américo Maurano e entrar à direita na Avenida Morumbi.

Sentido Francisco Morato – Palácio do Governo/Hospital Albert Einstein

Os motoristas que trafegam pela Avenida Professor Francisco Morato, com destino ao Palácio do Governo e Hospital Albert Einstein, deverão utilizar a Avenida Professor Francisco Morato, Rua Puréus e entrar à direita na Avenida Morumbi.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

Respeite a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito;

Utilize transporte público (metrô, ônibus e táxis) – próximo ao estádio localiza-se a Estação São Paulo/Morumbi do Metrô;

Não confie em guardadores de carros que podem indicar locais não permitidos para estacionar;

Não estacione em locais onde haja canalizações com cones e/ou cavaletes;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações dos bloqueios.