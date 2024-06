CET monitora o trânsito na região do Transamérica Expo Center para eventos

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito na região do Transamérica Expo Center (TEC), de quarta-feira (05) a sexta-feira (07), para a realização dos eventos “CIDE – Congresso de Inovação e Distribuição” e “IOT Solutions Congress Brasil”. Os organizadores estimam a participação diária de 700 e 1.250 pessoas, respectivamente nos eventos.

O Transamérica Expo Center, localiza-se na Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, nº 387 – Santo Amaro.

Datas e horários

CIDE – Congresso de Inovação e Distribuição:

Quarta (05) e quinta-feira (06), das 08h00 às 18h30;

IOT Solutions Congress Brasil:

Quinta (06) e sexta-feira (07), das 09h00 às 20h00;

Alternativas de acesso

Marginal Pinheiros (sentido Interlagos): seguir pela Ponte João Dias (sentido Centro), à direita na Rua José Abrantes, seguir pela Rua Álvares Lobo, à direita na Avenida Mário Lopes Leão e Avenida das Nações Unidas, Rua Adele, acessando a Avenida Doutor Mário Vilas Boas.

Região central da cidade: poderão utilizar as avenidas Santo Amaro e Vereador José Diniz, acessando pela Rua Doutor Antônio Bento até a Praça Dona Benta Vieira, acessando à direita a Avenida Mário Lopes Leão.

Alterações no Sistema Viário

Bloqueio temporário do acesso da Avenida das Nações Unidas para a Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues.

Os veículos serão orientados para a Avenida das Nações Unidas, Avenida João Dias, Rua José Abrantes, Rua Álvares Lobo, Avenida Mário Lopes Leão e Rua Adele;

Bloqueio temporário na saída da Ponte Transamérica para a Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues

Intervenções pontuais poderão ocorrer na Rua Adele, Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, Rua Bento Branco de Andrade Filho, Rua Álvares Lobo e na Avenida Mário Lopes Leão.

Poderá ser implantada faixa adicional reversível na Rua Bento Branco de Andrade Filho, sentido Avenida João Dias, entre Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues e Rua Biágio Rivelino.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue no telefone SP156.

Recomendações

Utilize transporte coletivo: distância do Terminal de Ônibus (um Km), distância da Estação Santo Amaro “integração CPTM/ Metrô” (700m);

Dê preferência ao pedestre;

Respeite as orientações dos Agentes de Trânsito da CET e do Policiamento;

Não confie em guardadores de carros que podem indicar locais não permitidos para estacionar;

Não estacione em locais onde haja canalizações com cones e/ou cavaletes;

Utilize preferencialmente os estacionamentos credenciados e indicados pelo organizador;

Se necessitar pedir informações faça-o de forma a não comprometer a fluidez de trânsito.