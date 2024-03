CET monitora o trânsito na região do Autódromo de Interlagos para o Lollapalooza

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Autódromo de Interlagos, de sexta-feira (22) a domingo (24), das 11h às 24h, para a realização do Lollapalooza Brasil 2024.

O Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos) localiza-se na Avenida Senador Teotônio Vilela, 261. As principais vias de acesso são: avenidas Interlagos, Atlântica, das Nações Unidas, do Rio Bonito, do Jangadeiro, Sen. Teotônio Vilela e Jacinto Júlio, além das pontes Jurubatuba, Vitorino Goulart da Silva e do Socorro.

Operação de Trânsito

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar o trânsito nas imediações do autódromo para manter as condições de segurança e fluidez para pedestres e motoristas que se dirigem ao evento, bem como ao público de passagem.

Vias monitoradas

Avenida Interlagos, Avenida Senador Teotônio Vilela, Rua Jaquirana, Rua do Autódromo, Praça Enzo Ferrari, Avenida José Carlos Pace, Avenida do Jangadeiro, Avenida Jacinto Júlio, Avenida Feliciano Correia, Rua Manuel de Teffé, Avenida João Paulo da Silva, Rua Plínio Schmidt, Avenida Miguel Yunes, Ponte Jurubatuba e Ponte Vitorino Goulart.

Interdições

O acesso de moradores será permitido nas vias interditadas, bastando identificar-se ao agente de trânsito nos pontos de bloqueio.

Operação Entrada – a partir das 06h00:

· Praça Enzo Ferrari;

· Avenida Senador Teotônio Vilela, entre as avenidas Jangadeiro e

Interlagos;

· Praça Jacob Dubena;

· Rua Jaquirana;

· Avenida Jacinto Júlio, entre a Avenida Feliciano Correia e a Rua Justino Nigro;

· Avenida Feliciano Correia, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Rua Justino Nigro;

· Rua Plínio Schmidt, entre a Praça do Automóvel Clube Paulista e a Rua João Batista Cataldo;

Operação Saída – a partir das 21h00:

Alteração temporária de circulação

· Avenida Interlagos, no sentido da Praça Batista Botelho à Avenida do Rio Bonito;

· Avenida Sen. Teotônio Vilela, no sentido da Rua Padre José Garzotti à Avenida do Jangadeiro;

· Avenida do Jangadeiro, no sentido centro;

Bolsão para Táxis

· Avenida Senador Teotônio Vilela, Portão 07;

· Avenida Interlagos, Portão A.

Aplicativos e veículos particulares

Pontos de encontro:

· Rua Armando Vieira x Avenida Jair Ribeiro da Silva;

· Avenida Interlagos, sentido bairro, após a Praça Moscou;

· Avenida do Rio Bonito, entre as avenidas Interlagos e Antônio Barbosa Sandoval.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

● Dê preferência à utilização de transporte coletivo.

● A Estação Autódromo de trem está localizada a 800m do Autódromo;

● Respeite a sinalização de trânsito.

● Não estacione seu veículo em fila dupla, sobre calçadas, canteiros centrais, frente a guias rebaixadas, recuos de imóveis ou sobre praças públicas;

● Não confie em guardadores de carros que indicam locais para você estacionar que não sejam permitidos;

● Se necessitar pedir informações, faça-o de forma a não comprometer a fluidez de trânsito;

● Siga as orientações dos agentes da CET e da Polícia Militar;