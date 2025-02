CET monitora o trânsito na região do Autódromo de Interlagos para a corrida GT Truck

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul, das 7h de sexta-feira (14) às 18h do domingo (16), para a realização da corrida “GT Truck”.

O Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos) localiza-se na Avenida Senador Teotônio Vilela, 261.

Vias monitoradas

· Avenida Interlagos, Avenida Senador Teotônio Vilela, Rua Jaquirana, Praça Jacob Dubena, Praça Moscou, Praça Enzo Ferrari, Avenida Jacinto Júlio.

Interdições

· Praça Jacob Dubena.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via. Agentes de trânsito irão operacionalizar e monitorar as vias do entorno aos portões de acesso ao autódromo.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue no telefone 156.

Recomendações

· Respeite a sinalização;

· Não estacione em locais onde haja canalizações com cones ou cavaletes;

· Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

· Dê preferência ao uso do transporte público – a Estação Autódromo da CPTM é a mais próxima do local do evento;

· Respeite as orientações dos agentes de trânsito.