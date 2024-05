CET monitora o trânsito na região da República para a 7ª Marcha do Orgulho Trans

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da República, zona central da cidade, na sexta-feira (31), das 7h às 23h, para realização da 7ª Marcha do Orgulho Trans da cidade de São Paulo.

As vias que compõem o percurso da marcha serão bloqueadas a partir das 12h00, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Horários

· Concentração: das 12h00 às 16h00;

· Marcha: das 16h00 às 19h00

· Encerramento: das 19h00 às 21h00;

Percurso da marcha

· Largo do Arouche, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Praça Da República – pista da direita, Avenida Vieira de Carvalho e Largo do Arouche

Alterações

· O Largo do Arouche permanecerá interditado durante todo o período do evento, das 07h00 às 23h00;

o Os veículos poderão seguir pela Avenida São João, Avenida Ipiranga, Praça da República, Rua Marquês de Itu, Rua Rego Freitas até o Largo do Arouche.

Alternativas

· Os veículos oriundos da Avenida Duque de Caxias e Avenida São João, seguir pela Avenida Duque de Caxias, à direita na Avenida Rio Branco, à direita na Avenida Ipiranga – pista esquerda e à direita na Rua Rego Freitas;

· Os veículos oriundos do Largo do Paissandu deverão seguir pela Avenida São João, à esquerda na pista esquerda da Avenida Ipiranga e à direita na Rua Rego Freitas;

· Os veículos oriundos da Avenida Senador Queiros deverão seguir à esquerda na Avenida Cásper Libero, Avenida Ipiranga – pista esquerda e à direita na Rua Rego Freitas.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue no telefone 156.

Recomendações

· Respeite a sinalização;

· Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

· Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

· Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento.