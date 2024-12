CET entrega 14° Prêmio de Educação de Trânsito em cerimônia nesta quarta-feira (4)

A Companhia de Engenharia de Tráfego entrega nesta quarta-feira (4) o 14º Prêmio CET de Educação de Trânsito. A cerimônia será no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), a partir das 8h30.

Em 2024, foram 7.941 inscrições e 5.561 trabalhos recebidos com o tema “Mobilidade segura é para todos: Respeito no trânsito é respeito pela vida!”. A iniciativa tem por objetivo incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito.

O prêmio abrange 15 categorias, da Educação Infantil até o Ensino Universitário. Concorreram estudantes do ensino infantil até o universitário, educadores, motoristas, motociclistas, ciclistas, pessoas idosas e qualquer cidadão maior de 16 anos que estude ou more na cidade de São Paulo.

Todos aqueles que enviaram trabalhos receberam por e-mail certificado de participação no concurso. Os premiados receberam um certificado com a classificação alcançada.

Os prêmios foram assim distribuídos para cada uma das 15 categorias:

1º lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais)

2º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

3º lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Os nomes dos vencedores foram divulgados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC) e no site da CET em 12 de novembro. A relação pode ser encontrada no link: https://www.cetsp.com.br/consultas/educacao/14o-premio-cet/vencedores-do-14o-premio-cet-de-educacao-de-transito.aspx

Além deles, três escolas foram contempladas com reconhecimento de Honra ao Mérito:

Honra ao Mérito – Escola Municipal

EMEF Professora Alice Meirelles Reis

Honra ao Mérito – Escola Estadual

EE Professor Benedito Ferreira de Albuquerque

Honra ao Mérito – Escola Particular

Colégio Filomena de Marco