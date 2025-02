CET e SPTrans mobilizaram 2,1 mil funcionários no pré-carnaval

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA) informam que, nos dois dias de Pré-Carnaval, sábado (22) e domingo (23), cerca de 2,1 mil funcionários da São Paulo Transportes (SPTrans) e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foram mobilizados para acompanhamento e coordenação das operações de transporte e de trânsito.

Dos 180 blocos previstos no planejamento operacional da CET, apenas oito foram cancelados no momento da chegada dos agentes. A SPTrans realizou mais de 540 alterações de itinerário de linhas, programadas com antecedência para a passagem dos blocos, sem registo de ocorrências.

Operação da CET

A CET ativou a operação especial para acompanhamento dos desfiles de blocos do Pré-Carnaval nas ruas da capital e os desfiles de escolas de samba no Anhembi e na Vila Esperança. Nos dois dias, a CET contou com um efetivo de 1.300 empregados e 360 viaturas, sem nenhuma intercorrência.

Já os materiais necessários para os bloqueios de trânsito, disponibilizados pela SPTuris, totalizaram 5.800 cavaletes, 1.500 cilindros, 570 cones e 2.600 metros de gradil. As informações sobre trânsito durante a festa estão no site da CET (https://www.cetsp.com.br/consultas/carnaval-2025.aspx)

A sala de estratégia da CET foi montada na Central de Operações e funcionou por 24 horas a fim de garantir o monitoramento das ações planejadas e a atualização em tempo real das informações e ocorrências.

A companhia realizou o acompanhamento da cronologia dos eventos, desde o bloqueio das vias, concentração, desfile, dispersão, limpeza e liberação das vias por meio das equipes de campo dedicadas à operação.

A CET também realizou a interlocução com representantes em postos estratégicos como COPOM e Smart Sampa e representantes externos presentes na CET, como SPTuris, SPTrans, SMSUB/Selimp e Ilumina SP, para agilizar toda a operação em conjunto.

SPTrans

No total, mais de 800 funcionários, entre empregados da gestora do transporte e das operadoras, trabalharam nas ruas orientando motoristas de ônibus e passageiros sobre as 540 alterações nos itinerários, em pontos estratégicos da cidade.

A SPTrans criou um site específico para comunicar com antecedência sobre desvios de linhas, com uma ferramenta que permite a consulta se sua linha terá algum desvio no trajeto: www.sptrans.com.br/carnaval. Os pontos de ônibus também receberam 1,3 mil adesivos informando que aquele ponto está temporariamente desativado e com um QR Code no qual o passageiro pode consultar a situação de sua linha.

Para todos os dias da Folia – incluindo pré e pós-Carnaval – estão previstas cerca de 1,6 mil alterações de linhas e os passageiros podem consultar se seu trajeto será alterado no site da SPTrans.