CET começa monitoramento do trânsito para a Festa de Réveillon na Paulista

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Avenida Paulista para a montagem do palco e preparativos para a Festa de Réveillon na Paulista.

O evento é pensado visando garantir que toda a população possa curtir a virada do ano com máxima tranquilidade e segurança. Repetindo o modelo já implementado com sucesso na Virada Cultural e Aniversário de São Paulo, o evento contará com revista, controle de entrada e efetivos de segurança reforçados.

Alterações

Interdições para montagem do palco

Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, dois sentidos, das 22h às 5h

Avenida Paulista, entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, duas faixas laterais, nos dois sentidos:

Ø De 09 a 15/12

Avenida Paulista, entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo, total nos dois sentidos;

Ø De 16/12 a 08/01

Alternativas

Avenida Paulista, sentido Consolação, o trânsito será canalizado para as faixas restantes, ou seguir pela Rua Antônio Carlos;

Avenida Paulista, sentido Paraíso, o trânsito será canalizado para as faixas restantes, ou seguir pela Alameda Santos;

Túnel Complexo Viário Paulista, sentido Dr. Arnaldo: seguir pela Rua Bela Cintra, Rua Antônio Carlos, Rua da Consolação (sentido bairro), Viaduto Okuhara Koei e Avenida Dr. Arnaldo;

Túnel Complexo Viário Paulista, sentido Paulista: seguir pela Avenida Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Rua da Consolação (sentido centro) e Avenida Paulista;

Interdições para a Festa de Réveillon

Sábado (30)

A partir das 20h, está previsto o início do bloqueio total da Avenida Paulista, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

Domingo (31)

Após o evento 98ª Corrida de São Silvestre a Avenida Paulista permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

A partir das 12h, avaliação das condições da Avenida Paulista, para possível liberação ao tráfego no cruzamento com a Avenida Brig. Luís Antônio.

Segunda-feira (1º/01)

A partir das 6h, início da liberação da Avenida Paulista em toda a extensão.

Alternativas

Av. Paulista, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, sentido Consolação

Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação.

Avenida Paulista, entre as ruas da Consolação e Maria Figueiredo, sentido Paraíso

Alameda Santos, Rua Teixeira da Silva e Avenida Paulista.

Av. Brig. Luís Antônio, sentido Centro/V. Mariana, entre a R. São Carlos do Pinhal e Al. Santos

Rua Pedroso, Rua Rui Barbosa, Rua Santa Madalena, Rua Dr. Alfredo Ellis, Rua Pio XII, Rua Treze de Maio e Avenida Bernardino de Campos.

Av. Brig. Luís Antônio, sentido Ibirapuera/Centro, entre a Al. Santos e R. São Carlos do Pinhal

Alameda Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar as interdições e orientar o trânsito nas regiões, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

● Respeite a sinalização;

● Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

● Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;