CET abre inscrições para o 14º Prêmio de Educação de Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego está com inscrições abertas para o 14º Prêmio CET de Educação de Trânsito. A iniciativa incentiva a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito. É possível concorrer em 15 categorias, da Educação Infantil até o Ensino Universitário. Os interessados podem se inscrever até 28 de junho, exclusivamente pelo site www.cetsp.com.br.

Podem concorrer estudantes do ensino infantil até o universitário, educadores, motoristas, motociclistas, ciclistas, pessoas idosas e qualquer cidadão maior de 16 anos que estude ou more na cidade de São Paulo.

Os trabalhos poderão ser encaminhados por upload, no site CET, no link do 14º Prêmio CET de Educação de Trânsito (premiocet.cetsp.com.br), via correio ou entregues pessoalmente à CET/Barra Funda (Av. Marquês de São Vicente, 2154), de 2ª a 6ª feira das 9h às 12h e das 14h às 17h (exceto feriados), também até 28 de junho. Os trabalhos não serão recebidos por e-mail.

Os prêmios serão assim distribuídos para cada uma das 15 categorias:

1º lugar – R$ 7.000,00 (sete mil reais)

2º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

3º lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Confira as categorias que você pode participar:

Categorias

Trabalho

Tipo de arquivo

Tema

1

Ensino Infantil (3 anos ou mais)

Colagem com papel crepom

PDF, JPEG, PNG

“Mobilidade segura é para todos: Respeito no trânsito é respeito pela vida!”

2

Ensino Fundamental (1º ao 3º ano)

Desenho sem frase

PDF, JPEG, PNG

3

Ensino Fundamental (4º ou 5º ano)

Pintura

PDF, JPEG, PNG

4

Ensino Fundamental (6º ou 7º ano)

Desenho com frase

PDF, JPEG, PNG

5

Ensino Fundamental (8º ou 9º ano)

Ideia de adesivo(desenho, frase ou desenho com frase)

PDF, JPEG, PNG

6

Ensino Médio

Paródia Musical

MP3 e Word ou PDF

7

Educação de Jovens e Adultos – EJA

Frase para campanha educativa

Word ou PDF

8

Universitário

Notícia que gostariam de ver nas redes sociais

Word ou PDF

9

Pessoa Idosa

História do trânsito na sua infância

Word ou PDF

10

Educador

Ideia de adesivo (desenho, frase ou desenho com frase)

PDF, JPEG, PNG

11

Condutor Duas Rodas

Fotografia

PDF, JPEG, PNG

12

Condutor

História com pedestre

Word ou PDF

13

Cidadão

Notícia que gostariam de ver nas redes sociais

Word ou PDF

14

Servidores, empregados, estagiários e respectivos familiares SMT (DTP, DAF), CET e SPTrans até 17 anos de idade

Desenho

PDF, JPEG, PNG

15

Servidores, empregados, estagiários e respectivos familiares SMT (DTP, DAF), CET e SPTrans com 18 anos de idade ou mais

Frase para campanha educativa

Word ou PDF

As escolas (municipais, estaduais e particulares) que encaminharem maior quantidade de trabalhos receberão certificado de Honra ao Mérito.

Todos aqueles que enviarem trabalhos receberão por e-mail certificado de participação no concurso. Os premiados receberão um certificado com a classificação alcançada.

Resultados

Os nomes dos vencedores serão divulgados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC) e no site da CET no dia 12 de novembro de 2024. Eles também serão informados dos resultados por e-mail ou contato telefônico.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail premiocet@cetsp.com.br.