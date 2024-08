Cesuca arrecada livros para escolas afetadas pelas enchentes em Cachoeirinha

Após as enchentes no Rio Grande do Sul, além dos danos físicos, o impacto emocional sobre estudantes, professores e funcionários de escolas foi significativo, com muitos tendo que lidar com a perda de todo seu material escolar. Em resposta a essa situação, o Centro Universitário Cesuca lança uma campanha de arrecadação de livros infantojuvenis para apoiar as escolas do município de Cachoeirinha (RS) que foram atingidas.

O projeto é uma iniciativa da Biblioteca do Cesuca e do curso de Pedagogia da instituição. A arrecadação acontecerá até o dia 30 de novembro, e os livros que podem ser doados incluem literatura infantojuvenil, gibis e mangás.

“A ação solidária tem como objetivo contribuir para a reconstrução dos acervos escolares, incentivando a leitura e o acesso à educação para crianças e adolescentes”, explica a coordenadora do curso Pedagogia e responsável pelo projeto Daiane Renata Machado.

Os interessados em contribuir com a campanha podem fazer suas doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Os pontos de doação estão localizados no próprio Centro Universitário Cesuca, situado na rua Silvério Manoel Silva, 160, e são na Biblioteca, no saguão principal da Instituição e na brinquedoteca.

Serviço

Data: até o dia 30 de novembro de 2024.

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Local: centro Universitário Cesuca, situado na rua Silvério Manoel Silva, 160.