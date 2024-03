César Oliva solicita instalação de câmeras de segurança nos pontos de ônibus

O vereador César Oliva (PSD) protocolou indicação junto à Prefeitura de São Caetano do Sul visando mais segurança aos usuários do transporte público. O parlamentar solicitou estudos propondo a instalação de câmeras de monitoramento nos pontos de ônibus.

Na justificativa da indicação, César Oliva ressaltou que o objetivo da propositura é evitar atos de vandalismo nos pontos. “Com a criação do programa Tarifa Zero, houve um grande aumento no número de passageiros. Contamos com o bom trabalho da administração municipal para a segurança da população, coibindo a ação de vândalos e também a preservação do patrimônio público”, afirmou.

Na área de mobilidade urbana, o parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) o aumento da fiscalização de trânsito na rua Justino Paixão, no bairro Jardim São Caetano. “O incremento da fiscalização se faz necessária, pois os moradores relatam que diversos motoristas estacionam seus veículos defronte às residências, colocando em risco moradores e pedestres, e atrapalhando o trânsito da localidade”, frisou

O vereador também solicitou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) uma análise para possível supressão da árvore localizada na rua Luiz Fiorotti, 467, bairro Olímpico.

A solicitação atende pedido dos moradores, que relataram que a árvore está seca, podendo ocasionar risco de queda, devido à iminência das chuvas e fortes ventos. “Essa situação vem gerando grande preocupação aos moradores. A realização do serviço também evitará acidentes e possíveis avarias nos carros estacionados”, disse César Oliva.