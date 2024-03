Cesar Oliva solicita criação de um Centro Municipal para pessoas com TEA em São Caetano

O vereador Cesar Oliva solicitou a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e a SEDEF (Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida), a criação de um Centro Municipal para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é que o local seja um espaço de convivência, formação de redes de apoio e de atividades para pessoas autistas, familiares e a comunidade, a fim de proporcionar que pessoas autistas conquistem cada vez mais autonomia.

Segundo Cesar Oliva é de suma importância ter esse espaço de inclusão e acolhimento, para que as pessoas com TEA exercitem atividades diárias, como arrumar a cama, a casa, usar tanquinho de lavar roupas, além de aprender a cozinhar e etc: “Interessante para região um Centro Municipal para pessoas com TEA, para que sejam realizadas oficinas e atividades, como teatro, cinema, dança, esportes, ginástica, atividades na piscina e sala de tecnologia assistiva, nos moldes do que está sendo construído e será inaugurado na cidade de São Paulo,” argumentou Cesar.

Para o vereador, além das atividades culturais, esportivas, de bem estar e autonomia social, é também de extrema relevância capacitações para desenvolver as habilidades no campo de Trabalho e Empreendedorismo, uma demanda também enviada por ele aos órgãos competentes: “Considerando as dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, vez que este é rigoroso, acreditamos que um centro especializado em capacitação profissional, com espaço para coworking, network, poderá servir como porta de entrada para abrir um caminho e futuro promissor a essa parcela de nossa população, principalmente aqueles que procuram o primeiro emprego”, finalizou Cesar Oliva.