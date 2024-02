Cesar Oliva solicita a criação de um Parque Sensorial

O Vereador Cesar Oliva solicitou a Prefeitura municipal e a Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, a Criação de um Parque Sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O autismo é um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Algumas crianças não são verbais, enquanto outras não tem problemas para falar. As crianças com autismo têm dificuldade em socializar e raramente interagem com sucesso em situações espontâneas, como brincar. Essas crianças também podem ter transtorno de processamento sensorial (TPS), que altera a natureza e a força dos sinais sensoriais que eles recebem. Como resultado, eles podem ter problemas com o equilíbrio e dificuldades de entender onde seu corpo está no espaço.

Cesar Oliva explica a importância de ter um Parque Sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista: “esse tipo de parque (já existente em outras cidades de SP) tem o intuito de estimular a criatividade, trabalhar o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo, além de estimular as relações afetivas. Um parque sensorial desempenha um papel muito importante na vida das pessoas com TEA. Com uma variedade de estímulos sensoriais controlados, como texturas, luzes e sons, o parque pode proporcionar experiências enriquecedoras oferecendo um espaço seguro e inclusivo”, concluiu o vereador Cesar.