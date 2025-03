César Oliva protocola projeto de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica

O vereador e líder de governo César Oliva (PSD) protocolou um projeto que visa instituir, em São Caetano do Sul, o Programa de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, a ser realizado no âmbito do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CREAM). O programa tem como objetivo oferecer acolhimento, orientação, apoio psicossocial e os encaminhamentos necessários às mulheres vítimas de violência doméstica, seguindo o modelo do programa Mães Acolhedoras.

Importância do projeto para o bem-estar das mulheres

César Oliva destacou a importância de implementar essa medida para o bem-estar das mulheres. “A proposta visa um atendimento contínuo, com ações de acolhimento, apoio psicológico, orientação jurídica e encaminhamentos para os serviços necessários, permitindo que as mulheres tenham acesso aos recursos que precisam para superar a violência vivida”, afirmou. O projeto agora será analisado nas comissões da Câmara Municipal e, posteriormente, será votado em plenário.

Ação pública contra a violência doméstica

“A violência doméstica contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e um problema social que afeta milhares de mulheres no Brasil e no mundo. É fundamental que o poder público atue de forma integrada, oferecendo suporte emocional, jurídico e social para que essas mulheres possam reconstruir suas vidas com dignidade e segurança”, ressaltou o vereador.

Conforme o projeto, a Secretaria de Assistência e Inclusão Social (SEAIS) será responsável pela implementação e coordenação do programa, contando com a parceria de instituições governamentais e não governamentais que atuam na defesa dos direitos das mulheres. “O programa contribuirá para a construção de uma rede de apoio sólida e eficiente, colaborando com diversos órgãos municipais e entidades da sociedade civil no enfrentamento da violência contra a mulher”, finalizou César Oliva.