César Oliva protocola indicações nas áreas de mobilidade e meio ambiente

O vereador César Oliva (PSD) protocolou indicações nas áreas de mobilidade urbana e saneamento ambiental. Os pedidos são frutos dos atendimentos aos munícipes no gabinete do parlamentar e que requerem atenção da administração municipal.

O parlamentar encaminhou solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para que seja realizada a instalação de cobertura no ponto de ônibus na Rua Alegre, esquina com a rua Oriente, no bairro Barcelona.

César Oliva justifica na indicação a importância da instalação do abrigo. “No local temos escolas, comércios e empresas. Os benefícios de um ponto de ônibus com cobertura são inúmeros, além de proporcionar abrigo contra sol, chuva e vento, contribuirá para o conforto dos passageiros.”

Na parte de saneamento ambiental, o vereador indicou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) a realização de poda da árvore na rua Paraguaçu, 184, no bairro Santa Maria. Segundo a demanda encaminhada pelos moradores ao gabinete do vereador, a copa está bastante cheia, atingindo a fiação elétrica e trazendo a sensação de insegurança devido às fortes chuvas e vento.