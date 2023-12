César Oliva faz solicitações nas áreas de segurança e serviços urbanos

O vereador César Oliva (PSD) solicitou à Prefeitura de São Caetano do Sul a instalação de uma inspetoria da Guarda Civil Municipal (GCM) em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 28 de julho, no bairro Barcelona.

“É muito importante reforçar o policiamento nas divisas da cidade. E, nessa região, a inspetoria é essencial para monitorar as rotas de fuga e evitar o cometimento de crimes nesses pontos da cidade. Essa base é apontada pelos moradores da região como fundamental para o bem-estar de quem reside e transita pelo local”, justifica César Oliva na indicação.

O parlamentar encaminhou ainda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) pedido de reforma da calçada na rua Boa Vista, em frente à Escola Estadual Professor Alfredo Burkart. “A reforma se faz necessária devido à parte da calçada estar danificada. O serviço evitará risco de acidentes aos pedestres e a quem transita no local”, frisou.

Na área de saneamento ambiental, o parlamentar encaminhou solicitação junto ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) para realização de poda de árvore na rua Solimões, 171, no bairro Santa Maria. “Segundo os moradores, a copa da árvore está muito perto do transformador. Sempre que chove ou venta, esse equipamento que fica no meio dessa árvore fica prejudicado e ocasionando quedas de energia”, complementou o vereador.