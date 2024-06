César Oliva destaca projeto que trata da apraxia de fala na infância

O vereador César Oliva (PSD) comemorou a aprovação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município o Dia da Apraxia de Fala na Infância.

Durante pronunciamento em sessão da Câmara Municipal na terça-feira (4/6), o parlamentar ressaltou a importância da aprovação da norma para uma maior conscientização da população sobre esse tema. “É muito importante que as pessoas saibam cada vez mais sobre esse transtorno da fala”, disse o autor do projeto. “Através do conhecimento cria-se mais acolhimento, promovendo a inclusão social, com apoio às famílias e indivíduos que convivem com essa condição,” frisou.

O vereador destacou o papel do poder público para formulação e execução de leis voltadas às pessoas com deficiência. “A aprovação da lei mostra o amplo comprometimento do Poder Legislativo em conjunto com a administração municipal para as questões voltadas à inclusão social e por consequência a melhora da qualidade de vida dessas pessoas”, complementou César Oliva.

Conforme o projeto aprovado pelos parlamentares, o Dia da Apraxia de Fala na Infância será comemorado no dia 14 de maio. A apraxia é um transtorno neuromotor que afeta a habilidade do cérebro em enviar informações para a boca, lábios, bochechas, língua e fazer os movimentos da fala.