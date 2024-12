César Oliva destaca a importância do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O vereador César Oliva (PSD) destaca a importância do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a conscientização sobre as questões relacionadas à deficiência e à necessidade de inclusão dessas pessoas na sociedade.

Para César Oliva, a ocasião é uma oportunidade para refletir sobre os avanços conquistados e reconhecer os desafios ainda enfrentados por esse público, que muitas vezes encontra barreiras no acesso a direitos fundamentais, como educação, trabalho e mobilidade.

“O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é um momento para refletirmos sobre como podemos, juntos, construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente de suas limitações”, afirma o vereador.

“É essencial que enxerguemos as pessoas com deficiência não apenas por suas limitações, mas por suas capacidades e potencialidades. Tenho o compromisso de continuar lutando por uma cidade onde a inclusão seja uma realidade, garantindo o acesso pleno à educação de qualidade, à saúde, à mobilidade e, especialmente, ao mercado de trabalho”, destaca.

O parlamentar reforça a necessidade de políticas públicas que promovam a acessibilidade. “Seguirei buscando parcerias com o poder público, entidades da sociedade civil e os cidadãos para garantir que as pessoas com deficiência tenham seus direitos plenamente assegurados e um lugar de destaque na nossa cidade”, conclui César Oliva.