César Menotti & Fabiano gravam novo DVD com ingressos esgotados em São Paulo

A noite da última quarta-feira (23) foi emocionante para os irmãos Menotti, que esgotaram os ingressos para a gravação do DVD “XX Anos – Intensidade” em comemoração aos vinte anos de carreira da dupla. Com muitas participações e homenagens no palco, os músicos lotaram o Espaço Unimed, em São Paulo, e apresentaram quase trinta músicas ao público presente.

Durante a gravação do projeto audiovisual, os precursores do sertanejo universitário foram surpreendidos com um quadro em homenagem aos vinte anos de carreira. Além disso, os parabenizaram pelos mais de 1.1 bilhão de streams e 1 bilhão de plays nas plataformas digitais.

Com um repertório de quase trinta músicas e participações de Zezé Di Camargo & Luciano, Simone Mendes, Edson & Hudson, Matogrosso & Mathias, Xand Avião, Mari Fernandez e João Bosco & Vinicíus, a dupla transitou entre regravações e músicas inéditas. “Vinte anos de carreira não é para qualquer um. Passamos um tempo pensando em como finalizar essa comemoração e não poderia ter sido melhor com o show lotado aqui em São Paulo, nossos parceiros de estrada queridos e um novo repertório”, comenta César Menotti. “Vindo pra cá [Espaço Unimed], passou um filme na minha cabeça com momentos do início da nossa carreira, tudo foi muito marcante”, completa.

Mas a noite não parou por aí. Em certo momento do DVD, Fabiano convidou Juju Menotti, sua filha, para subir ao palco. “Foi uma noite mágica. Um dos momentos mais especiais desta gravação foi quando a Juju subiu no palco e cantou com a gente, eu sou um pai babão e sempre me emociono quando a vejo no palco”, diz Fabiano.