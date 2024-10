César Menotti & Fabiano encerram comemoração de 20 anos com gravação de DVD em São Paulo

No ano passado, César Menotti & Fabiano retornaram no palco que os projetou para o Brasil e iniciaram a comemoração de duas décadas de estrada no “Observatório”, em sua terra natal, Belo Horizonte. Agora, no dia 23 de outubro, a dupla chega em São Paulo para encerrar as comemorações em grande estilo. A gravação do DVD “XX Anos – Intensidade” acontece no Espaço Unimed, desta vez a dupla conta com grandes participações: Zezé Di Camargo & Luciano, Simone Mendes, Edson & Hudson, Matogrosso & Mathias e João Bosco & Vinicíus também sobem ao palco para celebrar o sertanejo dos Menottis. Os ingressos desta noite especial já estão à venda.

Sinônimo de simplicidade, carisma e, acima de tudo, talento! Há 20 anos, César Menotti & Fabiano iniciaram sua jornada profissional e se tornaram os precursores do “Sertanejo Universitário”, movimento que aproximou o público jovem e ganhou os grandes centros urbanos. O ritmo anteriormente reconhecido nas regiões interioranas, conquistou as festas universitárias por todo o Brasil, seguindo os passos dos diretórios acadêmicos de Belo Horizonte que realizavam festas no “Observatório” – local dos primeiros shows dos Menottis – os irmãos lotaram por anos a casa frequentada por estudantes universitários. Desde então, se tornaram um dos artistas mais queridos e celebrados em todo o país.

César Menotti & Fabiano tinham como estratégia tocar “modões”, nada muito dançante, para que as pessoas prestassem atenção no repertório. Funcionou, e de lá em diante, surgiram sucessos que persistem nas playlists e shows até hoje, como “Leilão”, “Como um anjo”, “Ciumenta”, “Tô mal”, “Esperando aviões”, “Anjo” e várias outras.

O maior incentivador da carreira sempre foi o saudoso Toninho do Ouro, o pai, apaixonado e profundo conhecedor da música e das tradições sertanejas. Em função da profissão de garimpeiro, a família só fixou residência com os filhos adolescentes em Belo Horizonte. Toninho do Ouro e D. Erci criaram três filhos, todos com veia artística. Inicialmente, a dupla era formada por César e Fábio, mas, com o tempo, César formou a dupla com Fabiano, enquanto Fábio seguiu no teatro, onde hoje também atua no projeto “Öre Comigo” e é braço direito dos irmãos famosos.

Os Menottis são referência quando o assunto é clássico sertanejo, não só pelo timbre inconfundível de Fabiano, mas também pelo enorme conhecimento de César Menotti, que é um verdadeiro estudioso da música sertaneja e um violeiro de primeira qualidade.

