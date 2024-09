César Menotti e Fabiano e Dilsinho levam 30 mil pessoas ao Itaquá Music Fest

Os sertanejos César Menotti e Fabiano e o pagodeiro Dilsinho agitaram o segundo dia do Itaquá Music Fest. A noite quente de sábado (7/9) contribuiu para o clima animado do público. O maior evento de entretenimento do Alto Tietê celebra os 464 anos de fundação de Itaquaquecetuba-SP, comemorados oficialmente hoje (8/9). A programação segue neste domingo com shows de Péricles e de Luan Santana, e a grande final da Liga Nacional do Rodeio.

A apresentação de César Menotti e Fabiano confirmou a expectativa dos fãs que lotaram a arena montada no Jardim Adriane. E não é para menos: os irmãos, pela primeira vez em Itaquá, esbanjaram carisma e talento ao cantar, sem uma única interrupção, sucessos como “Não Era Eu”, “Como um Anjo”, “Esperando na Janela” e “Ciumenta”.

A dupla também embalou a multidão com músicas consagradas de outras artistas. Não faltaram “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, “Convite de Casamento”, de Gian e Giovani, e “Pão de Mel”, de Zezé de Camargo e Luciano.

A segunda apresentação da noite, que teve início já na madrugada, seguiu agitada para o público. Dilsinho, cantor e compositor, subiu ao palco às 2h50, e provou porque é um dos maiores artistas da atualidade e um dos mais ouvidos do Spotify Brasil. As três músicas que estão no top 100 da plataforma – “Baby, me Atende, “Sogra” e “Péssimo Negócio” -, foram entoadas a milhares de vozes no Itaquá Music Fest.

Presente no evento ao lado da esposa, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itaquá, a primeira-dama Mila Prates Boigues, e de Marcos Pacheco, diretor-executivo da MP Produções, empresa organizadora do festival, o prefeito Eduardo Boigues (PL) celebrou a segunda noite de evento, custeado 100% pela iniciativa privada e que teve troca solidária de alimentos não-perecíveis por ingressos:

“Fico muito feliz por mais um ano ter conseguido convencer o (Marcos) Pacheco a investir em Itaquá, oferecendo à cidade este presente, em seu aniversário. Por mais um ano, a MP Produções estruturou todo o evento sem o uso de dinheiro público. Agradeço a todos os patrocinadores que tornaram este festival possível. Já virou tradição”.

Provas de montaria

A noite de sábado do Itaquá Music Fest abarcou mais uma rodada de provas de montaria em touros, válida pela Liga Nacional de Rodeio. Desta vez, quem mais pontuou na competição foi João César Ferreira, o Gravatinha, de Camapuã-MS. O peão alcançou 89,25 pontos, se credenciando para a final, que acontece hoje, a partir das 18h. O vencedor terá vaga garantida no rodeio de Barretos-SP, em 2025.

Shows

A festa segue neste domingo, aniversário de Itaquá, com shows de Péricles e de Luan Santana. Excepcionalmente, os portões abrem, hoje, mais cedo, às 14h. Já as apresentações começam a partir das 21h.

Ainda há ingressos disponíveis para a venda no site www.itaquamusicfest.com.br.

O Itaquá Music Fest acontece em estrutura montada na Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping. Com início na sexta-feira (6/9), a programação se estende até o próximo fim de semana, com shows de Wesley Safadão, Pedro Sampaio, DJ Maju Santana, Xand Avião, e Jorge e Mateus.

SERVIÇO:

Itaquá Music Fest 2024

Quando: 8, 13 e 14 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

8/9 – Domingo

Luan Santana / Péricles

13/9 – 6ª feira

Wesley Safadão / Pedro Sampaio

14/9 – Sábado

DJ Maju Santana / Xand Avião / Jorge e Mateus

Compra de ingressos:

Site oficial do evento: www.itaquamusicfest.com.br

VALORES:

– Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 260

– Camarote Intense Individual: R$ 140 meia | R$ 280 inteira

– Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 140

– Frontstage Individual: R$ 80 meia | R$ 160 inteira

– Pista Amigo: R$ 35

– Pista Promocional: R$ 20

– Passaporte Camarote (todos os dias): R$ 480

– Passaporte Frontstage (para todos os dias): R$ 320

– Passaporte Pista (todos os dias): R$ 90