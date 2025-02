Certificado Digital pode ser adquirido em mais de 6 mil agências dos Correios

Agora está mais fácil adquirir o Certificado Digital nos Correios: todas as agências próprias da empresa estão oferecendo o serviço. São mais de 6 mil unidades de atendimento aptas para a obtenção do documento, que, entre muitas vantagens, tem validade jurídica, é seguro e otimiza tempo de empresas e pessoas.

Os Certificados do tipo e-CNPJ e e-CPF estão sendo comercializados sem mídia de armazenamento e em ambos é necessário apresentar a Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH) ou já ter emitido um certificado anteriormente para que seja possível realizar a aquisição do documento. Posteriormente a validação documental ocorrerá por meio de videoconferência, conforme dia e horário escolhidos no ato do atendimento.

Para os clientes que necessitam do certificado com mídia de armazenamento (Token físico), o serviço pode ser encontrado em mais de 230 agências dos Correios em todo o Brasil. Para facilitar o atendimento, o cliente pode efetuar a compra pelo site, e optar pela agência mais próxima da sua residência para realizar a validação biométrica e documental.

Com a iniciativa, os Correios estão expandindo a oferta de soluções digitais na rede física da estatal para atendimento de múltiplos serviços públicos e privados, levando acessibilidade e cidadania a todos os municípios do Brasil. O serviço, que antes podia ser acessado somente nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Norte, agora está disponível em todo o Brasil.

Carteira de identificação virtual – O Certificado Digital é um documento eletrônico que funciona como uma identidade virtual para pessoas físicas, empresas e sistemas, sendo exigido por vários órgãos como forma de autenticação. Ou seja, com o certificado é possível assinar documentos à distância, garantindo o mesmo valor jurídico da assinatura feita de próprio punho no papel, mas sem precisar reconhecer firma em cartório. Além disso, também é possível acessar sistemas eletrônicos restritos, principalmente de órgãos públicos na internet.

Exemplos de como esta ferramenta pode ser utilizada: emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) pelas empresas e profissionais autônomos; acesso a portais como e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) da Receita Federal, além de envio da declaração do imposto de renda (IR).

