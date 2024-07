Cerrado e Cervejaria celebra o Dia Mundial do Rock com shows e atrações especiais

A celebração do Dia Mundial do Rock ganha destaque em Goiânia com uma programação especial de shows e atrações imperdíveis no Cerrado Cervejaria. O evento, que acontece nos dias 12 e 13 de julho, promete agitar os fãs do gênero musical e os amantes de cultura pop, em uma celebração única e diversificada.

Promovido pelo Cerrado e Cervejaria em parceria com a renomada Rádio Vaca Brava Rock, o evento contará com 10 bandas se apresentando ao longo das duas noites de comemoração. O empresário Rafael Campos Carvalho, que comanda a casa, destaca a importância de celebrar o Dia Mundial do Rock e reforça o compromisso do espaço em abrigar eventos culturais de grande porte. “É o estilo predominante da casa e não poderíamos deixar a data passar sem um evento à altura.

Além dos eletrizantes shows das bandas participantes, os visitantes também poderão se divertir com a presença do @geekgyn, que trará cosplays inspirados em personagens de animes e games para enriquecer ainda mais a atmosfera de celebração.

O encerramento da programação ocorrerá no domingo, 14 de julho, com a apresentação do grupo Breakdown, prometendo fechar com chave de ouro as comemorações do Dia Mundial do Rock no Cerrado e Cervejaria.

Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra no site www.sympla.com.br (http://www.sympla.com.br).

*Programação da Semana do Rock no Cerrado!

Agenda de 12/07 a 14/07*

12/07 – Sexta-feira

Dia do Rock com 5 bandas!

Meros Conhecidos

Kabrunko de Brasília

Marvada

Vitrola Hits

Banda Cabrosa

Abertura do Cerrado: 18h

Reservas até 20:45 através do WhatsApp (62) 98235-5089. Taxa de reserva: $25 descontada no valor da entrada via pix (CNPJ 34.905.803/0001-07).

Show a partir das 20:30

Couvert: $25 (sujeito a alterações)

Mulheres chegando até 20h não pagam entrada

13/07 – Sábado à noite

Dia do Rock com 5 atrações!

Cadillac Cassino

Vulgo Cerrado

RG 2.0

Dennehy de Brasília

Cowboys From Hill

Abertura do Cerrado: 18h

Reservas até 20:45 através do WhatsApp (62) 98235-5089. Taxa de reserva: $25 descontada no valor da entrada via pix (CNPJ 34.905.803/0001-07)

Show a partir das 20:30

Couvert: $25 (sujeito a alterações)

Mulheres chegando até 20h não pagam entrada

14/07 – Domingo – Final de Tarde

Banda Breakdown