Cerimônia marca encerramento de projeto ‘Cuidar do Meio Ambiente é cuidar de mim’

Com o apoio da Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio das Secretarias de Verde e Meio Ambiente e Educação e Cultura, através da Unipar, aconteceu nesta quinta-feira (06/06), a cerimônia de encerramento do projeto ‘Cuidar do meio ambiente é cuidar de mim’, com a apresentação dos trabalhos finalistas do concurso que compõe a programação do projeto de conscientização ambiental. Ao todo, mais de mil estudantes já foram impactados positivamente com o concurso.

Alunos do 3º e 9º anos e do Ensino Médio das escolas EMEB Ivete Vargas, EE. Padre Giuseppe Pisoni, EE Edmundo Luiz de Nobrega Teixeira, EE. Professor Carlos Roberto Guariento, EE Poetisa Cora Coralina, EE Professor Sebastião Vayego de Carvalho, EE Cassiano Ricardo, EE Professora Shisuko Ioshida Niwa e EE Lacerda Franco, todas da rede pública municipal e estadual de Rio Grande da Serra e de Paranapiacaba, foram convidados a refletir sobre o tema ‘Como colaborar com o meio ambiente onde eu vivo’ e traduzir suas percepções.

Os materiais produzidos – entre desenhos, redações e fotos – foram enviados para avaliação da comissão, formada por membros do CCC, da Unipar, da Diretoria de Ensino de Mauá e das Secretarias de Educação e Cultura e de Meio Ambiente de Rio Grande da Serra. Como divulgado no regulamento do concurso, os trabalhos foram pontuados seguindo os critérios de sensibilidade, expressão, consciência ambiental e capricho na entrega.