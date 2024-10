Cerimônia de Lançamento da Taça das Favelas Brasil 2024

A Taça das Favelas Brasil vai realizar a sua Cerimônia de Lançamento, na próxima quinta-feira, dia 10 de outubro, no Museu do Futebol, na capital paulista, a partir das 11h. No mesmo evento, haverá o Sorteio das Chaves do Favelão 2024 para definir os caminhos da terceira edição do torneio organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela, empresa do Grupo Favela Holding.



O evento contará com a presença de patrocinadores, autoridades, artistas e representantes das seleções estaduais.



Os atletas do masculino, de 14 a 17 anos, vão em busca do troféu Jair da Matta, enquanto as meninas, que podem jogar a partir dos 14 anos, disputarão o troféu Marina Soares Athayde. Ambos homenageados foram cruciais na trajetória da CUFA.



“Um grande projeto que deu certo e está na terceira edição. É uma celebração especial, na qual podemos reunir jovens de todo Brasil e gerar impacto positivo dentro e fora dos gramados. A expectativa é alta para saber qual estado leva o título e vamos descobrir os caminhos que levarão a realização desse sonho no mesmo evento, com o sorteio das chaves”, explicou Geovana Borges, vice-presidente institucional da CUFA.



Serão 12 estados participantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia e Piauí. E cada delegação será composta por equipes masculina e feminina, totalizando mais de 20 seleções.



Desta relação, São Paulo em 2022, e Paraná em 2023, conquistaram o título masculino. No feminino, o Rio de Janeiro tem o bicampeonato.



Ainda no mesmo dia, será realizado o sorteio das chaves que definirá os rumos da competição. As seleções, escolhidas e dirigidas pelos técnicos campeões estaduais, começam a disputar o Favelão no dia 11 de outubro, no Centro Esportivo Vicente Feola, na Vila Manchester, zona leste da capital paulista. Os jogos vão acontecer diariamente no local, com uma folga nos dias 17 e 19, para as disputas das quartas e semifinais.



A grande final do Favelão 2024 está prevista para dezembro, com local ainda a ser divulgado.



Serviço:

Cerimônia de Lançamento e Sorteio das Chaves Taça das Favelas Brasil 2024

Data: 10 de outubro, quinta-feira

Horário: 11h

Local: Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo – SP, 01234-010

Credenciamento: Link