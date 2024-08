Cerimônia de hasteamento das bandeiras marca início dos festejos pelos 471 anos de São Bernardo

A abertura dos festejos em comemoração ao aniversário de 471 anos de São Bernardo foi tradicionalmente realizada com a cerimônia de hasteamento das bandeiras. O ato cívico ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º/8) na praça localizada no encontro da Avenida Newton Monteiro de Andrade com a Alameda Glória, no Centro da cidade, onde foram instalados mastros de 30 metros de altura com os estandartes do município, do Estado e do País.

Sob o hino nacional brasileiro, a cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil, de São Paulo e de São Bernardo contou com a presença do prefeito Orlando Morando, do secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos, do secretário-adjunto de Transportes e Vias Públicas, Olímpio Fernandes, além do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Carlos César Ferreira, e integrantes da corporação.

“Estamos damos início ao mês de comemoração do aniversário de São Bernardo, que terá entregas importantes para o bem-estar da população que vive ou trabalha aqui na nossa cidade. O papel da administração pública é planejar e executar ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, desde a mobilidade urbana, a saúde e cultura”, declarou o chefe do Executivo Municipal.

A programação completa dos festejos pelos 471 anos de São Bernardo, cujo aniversário é celebrado no dia 20 de agosto, será divulgada na tarde desta quinta-feira (1º/8).