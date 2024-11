A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo realizará, na próxima terça-feira, 12, a cerimônia de entrega do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024, que reconhece as principais iniciativas culturais do ano. A entrega do prêmio ocorrerá na próxima terça-feira, 12, às 19h, no Palácio dos Bandeirantes. Os vencedores receberão um troféu e premiação de R$ 35,5 mil, com exceção da categoria “Instituição Cultural”, que não possui premiação em dinheiro.

O prêmio contempla 13 categorias: Arte para Crianças, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Incentivo à Leitura, Iniciativas Culturais – Setor Público, Iniciativas Culturais – Terceiro Setor, Museus e Centros Culturais, Música, Teatro, Valorização do Patrimônio Cultural e Instituição Cultural.

A secretária Marília Marton estará à disposição para atender a imprensa ao final do evento.

Serviço

Cerimônia de Entrega do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2024

Data: terça-feira, 12 de novembro de 2024

Horário: 19h

Local: Palácio dos Bandeirantes, avenida dos Bandeirantes, 4500, Morumbi – São Paulo

RSVP para imprensa até 13h do dia 12/11: [email protected]