Cerca de 4 mil alunos participam de cursos esportivos nos CTTs de Ribeirão Pires em 2024

Os Centros Técnicos de Treinamento (CTTs) têm desempenhado um papel fundamental na promoção do esporte e da qualidade de vida na cidade. Espalhados por diferentes regiões, esses espaços públicos oferecem aulas gratuitas em diversas modalidades, atendendo aproximadamente 4 mil alunos de diferentes faixas etárias, desde crianças a partir dos sete anos até a terceira idade.

Com um total de 16 unidades em funcionamento, os CTTs disponibilizam uma ampla variedade de atividades físicas. Entre as modalidades ofertadas estão futsal, ginástica funcional, corrida, voleibol adaptado, basquete, karatê, judô, taekwondo, boxe, capoeira e outras práticas esportivas. Essa diversidade visa atender os mais variados interesses e necessidades da população, promovendo saúde física e mental, além de fortalecer o senso de comunidade.

O público-alvo dos CTTs é amplo, com opções adaptadas para cada faixa etária. As crianças e jovens encontram atividades que estimulam o desenvolvimento motor, a socialização e o trabalho em equipe. Para os adultos, as modalidades ajudam a manter o condicionamento físico e aliviar o estresse do cotidiano. Já os idosos podem se beneficiar de atividades que promovem equilíbrio, força e prevenção de doenças crônicas, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável.

Além do impacto na saúde, os cursos esportivos desempenham um importante papel social. Eles oferecem um ambiente seguro e acessível, possibilitando que pessoas de diferentes idades e condições socioeconômicas participem de atividades que valorizam a integração, a disciplina e o respeito. O esporte também atua como um instrumento de transformação, ao possibilitar que jovens descubram talentos, ampliem horizontes e desenvolvam habilidades essenciais para a vida.

A descentralização dos CTTs é outro ponto positivo, garantindo que moradores de diversas regiões tenham acesso às atividades. Para participar, os interessados devem procurar o espaço mais próximo de sua residência, munidos de documentação pessoal. No caso de menores de idade, é necessário apresentar autorização dos responsáveis.