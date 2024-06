Cerca de 30 torcedores dos times Flamengo e Vasco foram conduzidos às delegacias

Policiais militares (PM) prenderam nesse domingo (2) 31 suspeitos de participação em brigas entre torcedores antes do jogo Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol masculino. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, 12 membros de uma torcida organizada do Vasco foram conduzidos à delegacia após briga com flamenguistas.

Nos arredores do Estádio do Maracanã, na zona norte da cidade do Rio, onde os times se enfrentaram, também houve confrontos entre torcedores. Mais 16 torcedores foram levados à delegacia, entre eles 11 membros de uma torcida organizada do Flamengo que, segundo a PM, só poderiam se reunir dentro do estádio.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, houve tumulto próximo à estação de trem. Duas pessoas foram presas com bombas artesanais. Na Penha, na zona norte da capital, um torcedor do Flamengo foi preso com um revólver calibre 38 em seu carro.