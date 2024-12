Cerca de 2,5 toneladas de resíduos foram descartadas no Metrô na Virada Sustentável

Durante a Virada Sustentável de 2024, os usuários do Metrô de SP puderam levar seus resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias para os coletores instalados em diversas estações, promovendo o descarte ambientalmente correto desses itens. Na campanha, que aconteceu entre os dias 14/10 e 30/11, foram recolhidas cerca de 2,5 toneladas de resíduos nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) da GREEN Eletron e da Coopermiti. O valor é um recorde, considerando a parceria que já dura 4 anos.

Desde 2020, a GREEN Eletron (entidade gestora de logística reversa de eletroeletrônicos, pilhas e baterias do país), o Metrô de SP, a Virada Sustentável e a Coopermiti (Central de Logística Reversa de São Paulo) se unem nesta ação. Em 2024, porém, a duração da campanha foi maior, já que o início aconteceu no Dia Mundial do Lixo Eletrônico (14/10).

“Ficamos muito felizes de ver que a população se engajou e participou. Essa parceria existe justamente para facilitar o acesso das pessoas aos PEVs e educá-las sobre a importância de olhar para o consumo, especialmente no fim do ciclo. Esse resultado mostra que o projeto foi e continua sendo um sucesso”, explica Ademir Brescansin, gerente executivo da GREEN Eletron.

Desde o recolhimento dos produtos, GREEN Eletron e Coopermiti fazem a gestão dos itens, garantindo o envio para a reciclagem e, consequentemente, a reinserção das matérias-primas na indústria. “Temos a expectativa de continuar oferecendo o serviço para a população nesse importante evento, que é a Virada Sustentável, nos próximos anos”, completa Brescansin.

“Quando falamos de sustentabilidade, unir forças é muito importante, pois existe um grande desafio relacionado aos resíduos sólidos no Brasil”, disse Alex Pereira, presidente da Coopermiti.

“O mundo que queremos é fruto do trabalho coletivo. E esse ano, mais uma vez, mostramos o quanto trabalhar em parceria com instituições alinhadas aos mesmos propósitos gera resultados positivos para a sociedade como um todo” , comenta André Palhano, cofundador da Virada Sustentável.