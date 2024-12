Cerca de 238 jovens da Fundação CASA prestam Enem PPL na próxima semana

Nos dias 10 e 11 de dezembro, 238 adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) participarão do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL). A iniciativa reafirma o compromisso da Instituição com a formação educacional e a reintegração social, oferecendo aos jovens oportunidades para transformar suas trajetórias de vida.

As provas serão aplicadas nos centros socioeducativos e incluem uma redação e quatro avaliações objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. Na terça-feira (10), os adolescentes responderão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com duração de cinco horas e meia. Já na quarta-feira (11), será a vez de ciências da natureza e matemática, com duração de cinco horas. O exame é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC).

A participação no Enem PPL abre portas para o ensino superior, permitindo que os adolescentes concorram a vagas em universidades públicas ou em instituições privadas por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). “A educação é um dos pilares fundamentais do trabalho socioeducativo. O Enem oferece a chance de vislumbrar novas perspectivas de vida, promovendo inserção social e profissional”, destacou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

Os jovens que farão o exame estão em centros socioeducativos de diversas cidades, como Araçatuba, Araraquara, Atibaia, Bauru, Botucatu, Campinas, Caraguatatuba, Cerqueira César, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Iaras, Irapuru, Itaquaquecetuba, Itapetininga, Jacareí, Limeira, Lins, Lorena, Marília, Mogi Mirim, Osasco, Peruíbe, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba e Taubaté.

Durante o ano, os centros socioeducativos prepararam os jovens por meio de esforços conjuntos entre as equipes pedagógicas e os professores do ensino formal. A Fundação CASA oferece a educação escolar em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, utilizando conteúdo programático, calendário e material didático da rede pública estadual.