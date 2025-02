Cerca de 120 profissionais se formam em cursos de gasistas promovidos por Comgás e SDE

Cerca de 120 profissionais se formam no dia 03 de fevereiro no Museu do Ipiranga, em São Paulo, em cursos gratuitos de formação de gasistas e gasistas encanadores oferecidos pelo programa QUALIFICA SP da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, em parceria pela Comgás, maior distribuidora de gás natural da América Latina.

Voltados para quem deseja se tornar um profissional especializado em instalações, manutenções e reparos de equipamentos de gás residenciais e comerciais, os cursos foram ministrados no segundo semestre de 2024 nas regiões de São Paulo, Campinas e São José dos Campos, com carga horária de 140 horas-aula, sendo 120 delas teóricas de forma remota e 20 horas de aulas práticas presenciais, promovidas nas dependências da Comgás. A formação dos profissionais acontece na semana seguinte ao Dia do Gasista, celebrado em 30 de janeiro.

Por meio do Programa Qualifica SP e a Comgás já formaram em parceria mais de 600 profissionais em cursos de gasista e gasista encanador, tornando-os aptos ao mercado de trabalho no setor de gás.