CEOs das maiores empresas abertas ganham até R$ 68 milhões por ano

Os presidentes das 83 empresas de capital aberto que integram hoje o Ibovespa –o índice das ações mais negociadas da Bolsa, que reúne as companhias mais importantes do mercado de capitais brasileiro– ganham em média R$ 15,3 milhões ao ano cada um.

Mas existem CEOs que podem receber mais do que quatro vezes essa média, conforme levantamento feito com exclusividade para a Folha de S.Paulo pelo consultor em governança corporativa Renato Chaves, com base nas informações que constam nos formulários de referência enviados pelas próprias companhias todos os anos à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que indicam a remuneração anual dos executivos.

Segundo a pesquisa, os CEOs mais bem pagos do Ibovespa pertencem ao Itaú Unibanco (R$ 67,7 milhões de remuneração anual); Hapvida (R$ 67,4 milhões); JBS (R$ 58,1 milhões); Vale (R$ 52,6 milhões); e Prio (ex-Petrorio, R$ 40,6 milhões).

Completam o ranking dos 10 CEOs com a maior remuneração entre as empresas do Ibovespa os dirigentes da Localiza (R$ 38,5 milhões), Cosan (R$ 38,2 milhões), B3 (R$ 37,6 milhões), Suzano (R$ 37,5 milhões) e Natura&Co (R$ 33,5 milhões).

Os CEOs mais bem pagos entre as empresas do Ibovespa

Remuneração fixa + variável + benefícios em 2023, em R$

Empresa – Valor

ITAÚ UNIBANCO – 67.705.174,00

HAPVIDA – 67.413.422,63

JBS – 58.138.232,37

VALE – 52.679.121,47

PETRORIO/PRIO – 40.636.400,00

LOCALIZA – 38.558.232,01

COSAN – 38.243.834,48

B3 – 37.637.173,14

SUZANO – 37.593.671,73

NATURA&CO – 33.576.200,00

Média do Ibovespa – 15.373.399,08

Fonte: Renato Chaves

Pela legislação das companhias abertas, as empresas precisam enviar à CVM quais os três patamares de remuneração pagos à diretoria (o maior, o menor e o médio). Devem fornecer as mesmas informações em relação à remuneração do conselho.

“Não é aberto o CPF do detentor de cada salário, a legislação não exige isso”, diz Chaves, mestre em contabilidade. “Mas é de praxe que, na estrutura organizacional de uma empresa, a maior remuneração seja a do líder: no caso da diretoria, é a do CEO e, no conselho, a do chairman, o presidente do conselho de administração.”

OS CEOS DE COMPANHIAS ABERTAS MAIS BEM PAGOS DO PAÍS

Levantamento do consultor Renato Chaves considerou o ganho anual dos executivos que comandam empresas listadas no Ibovespa

Milton Maluhy Filho – Itaú Unibanco

Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima – Hapvida

Gilberto Tomazoni – JBS

Eduardo Bartolomeo – Vale

Roberto Monteiro – Prio

Bruno Lasansky – Localiza

Nelson Gomes – Cosan

Gilson Finkelsztain – B3

Walter Schalka – Suzano

Fábio Barbosa – Natura&Co.

Cinco dos CEOs com a maior remuneração entre as empresas do Ibovespa também dirigem companhias que apresentam as maiores disparidades salariais do índice. São elas JBS (o maior salário da empresa é 1.100 vezes superior ao da média salarial do grupo); Localiza (559 vezes); Vale (515 vezes); Hapvida (494,4); e Suzano (471). Essas proporções são muito superiores às da média do Ibovespa, onde a relação entre o maior salário e a média paga à equipe está em 184,5 vezes.

Quando se trata de remuneração do alto escalão, são considerados salário fixo, salário variável (bônus e participação nos lucros), plano de ações (stock options) e benefícios pagos no ano. “Em alguns casos, a empresa paga também o ‘pós-emprego’, uma espécie de quarentena antecipada para que o executivo não vá para a concorrência”, diz Renato Chaves.

Já quando se trata de presidente do conselho de administração, os mais bem remunerados são da Raízen (R$ 57,4 milhões); Rede D’Or (R$ 37,2 milhões); Hapvida (R$ 29,2 milhões); Itaú Unibanco (R$ 18,5 milhões); e Pão de Açúcar (R$ 16,8 milhões). Entre as companhias que integram o Ibovespa, o chairman ganha, em média, R$ 4,4 milhões.

No caso da Rede D’Or, porém, a Folha de S.Paulo apurou que o maior salário pertence na verdade a um dos conselheiros, que ganha mais que o chairman e o próprio CEO da companhia.

Os presidentes de conselho mais bem pagos entre as empresas do Ibovespa

Remuneração em 2023, em R$

Empresa – Valor

RAÍZEN – 57.411.885,40

REDE D’OR* – 37.286.235,00

HAPVIDA – 29.247.780,33

ITAÚ UNIBANCO – 18.509.021,00

PÃO DE AÇÚUCAR-CBD – 16.779.265,97

AZUL – 16.668.408,00

AMBEV – 12.998.750,00

LOCALIZA – 12.681.423,61

MRV – 10.325.122,00

LOJAS RENNER – 10.065.796,50

Média do Ibovespa – 4.386.413,61

*Na Rede D’Or, a principal remuneração pertence a um conselheiro, apurou a reportagem

Fonte: Renato Chaves

No geral, o CEO ganha bem mais que o chairman. Considerando as médias das empresas do Ibovespa apontadas na pesquisa, mais do que o triplo: R$ 15,3 milhões do CEO versus R$ 4,4 milhões do presidente do conselho. Mas existem exceções.

Nos casos de BTG, Iguatemi, Renner, MRV, Pão de Açúcar, Raízen e WEG, o chairman tem uma remuneração maior que a do presidente executivo da companhia, diz Chaves. “É algo incomum.”

Os bancos estão no topo do ranking das empresas com as diretorias (CEOs e diretores) mais bem remuneradas. São os casos de Bradesco (R$ 732,3 milhões), Itaú Unibanco (R$ 553,9 milhões) e Santander Brasil (R$ 387,2 milhões). Completam o “top 5” a Vale (R$ 168,9 milhões) e a B3 (R$ 118,9 milhões). Na média do Ibovespa, cada diretoria ganha R$ 58,3 milhões ao ano.

As diretorias mais bem pagas entre as empresas do Ibovespa

Remuneração fixa + variável em 2023, em R$

Empresa – Valor

BRADESCO – 732.298.224,00

ITAÚ UNIBANCO – 553.929.458,00

SANTANDER – 387.205.745,62

VALE – 168.910.305,25

B3 – 118.908.849,21

AMBEV – 114.208.574,51

JBS – 109.382.295,80

HAPVIDA – 108.462.327,39

SUZANO – 92.126.140,78

COSAN – 89.583.344,55

Média Ibovespa – 58.347.320,29

Fonte: Renato Chaves

Já quanto ao conselho de administração (chairman e conselheiros), os mais bem remunerados pertencem à Raízen (R$ 75,6 milhões), Itaú Unibanco (R$ 69,5 milhões), Hapvida (R$ 67,1 milhões), Bradesco (R$ 60,8 milhões), e Rede D’Or (R$ 40 milhões). Os conselhos das empresas listadas no Ibovespa ganham, em média, R$ 11,4 milhões ao ano.

Os conselhos de administração mais bem pagos entre as empresas do Ibovespa

Remuneração em 2023, em R$

Empresa – Valor

RAÍZEN – 75.589.058,45

ITAÚ UNIBANCO – 69.486.149,00

HAPVIDA – 67.137.704,65

BRADESCO – 60.803.584,00

REDE D’OR – 40.046.235,00

LOCALIZA – 24.335.068,00

PÃO DE AÇÚCAR-CBD – 23.538.718,48

AZUL – 22.392.929,00

VALE – 20.965.493,71

GERDAU – 20.386.871,04

Média do Ibovespa – 11.368.380,07

Fonte: Renato Chaves

É preciso ressaltar, porém, que no Ibovespa estão empresas de diferentes portes, que, por consequência, oferecem patamares distintos de remuneração.

O Itaú Unibanco, por exemplo, o maior banco privado do país, faturou só com receitas de serviços e seguros R$ 51,2 bilhões no ano passado. Já a varejista de produtos para animais de estimação Petz registrou receita líquida de R$ 3,1 bilhões em 2023.

Por isso, segundo Renato Chaves, a razão entre a maior remuneração paga pela companhia e a média que os seus colabores recebem é um importante indicador de governança corporativa, ao apontar o quanto a empresa está preocupada com uma gestão igualitária, capaz de remunerar suas equipes de maneira justa.