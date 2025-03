CEO Survey: Câmara Brasil-Alemanha e PwC compartilham insights da indústria alemã

Otimismo cauteloso, parcerias para inovação e foco em oportunidades. Essas foram algumas das principais mensagens extraídas do evento Perspectivas 2025: Visão da Indústria Alemã, promovido na última quinta-feira (13) pela Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo) com o patrocínio da empresa Deutsche Telekom.

Reunindo 110 participantes, o evento apresentou de forma inédita os resultados da 28ª CEO Survey, pesquisa realizada pela PwC. A partir de um recorte específico das respostas das empresas associadas à Câmara, foram discutidas as perspectivas das companhias alemãs no Brasil para 2025, bem como as tendências que CEOs e Presidentes apontam como essenciais nos próximos anos.

O recorte traz insights relevantes sobre a economia brasileira, visto que as empresas alemãs representam uma importante parcela do setor industrial. A AHK São Paulo reúne 800 empresas associadas, que juntas representam cerca de 10% do PIB industrial brasileiro e empregam diretamente mais de 250 mil pessoas.

Durante o evento de apresentação dos resultados, Paulo Alvarenga, Presidente da AHK São Paulo e CEO da thyssenkrupp para América do Sul, foi o responsável pela abertura do evento. “Estamos vivendo um momento de destaque para o Brasil. Em 2024, realçamos a atuação da indústria alemã no Brasil durante o B20; este ano, seguiremos demonstrando a força de nossas empresas juntas no âmbito da COP30. Certamente, os resultados que apresentaremos aqui serão norteadores para nossas atividades”, disse Alvarenga, reforçando a importância do evento e o impacto positivo que a indústria e a economia alemã têm no Brasil.

Geovani Fagunde, Sócio da PwC, e Marcelo Cioffi, Sócio Líder de Markets na PwC, apresentaram os resultados da CEO Survey com foco no recorte para as empresas alemãs no Brasil e a comparação com os resultados globais anteriormente apresentados no Fórum Mundial de Davos.

Cioffi destacou as expectativas positivas e novas ameaças, que surgem no cenário global. Neste contexto, a reinvenção estratégica se mostrou uma pauta importante. Antes impermeáveis, as fronteiras setoriais vêm sofrendo uma reconfiguração crescente: 33% dos CEOs das empresas que compõem o ecossistema de negócios Brasil-Alemanha afirmam que suas empresas já começaram a competir em pelo menos um novo setor da economia nos últimos cinco anos.

Cioffi reforçou também a necessidade de buscar novas bases de clientes, investir em inovação e fazer parcerias. “A simbiose entre empresas é um grande investimento em inovação, pois a colaboração permite explorar a capacidade de olhar além e criar novas soluções.”

Outro ponto de destaque no levantamento foi a necessidade de investimentos em questões climáticas. “Cerca de 30% das empresas alemãs afirmaram que o investimento climático não gerou um aumento de custo. Ou seja, vale a pena investir em temas climáticos, seja para se diferenciar ou para se proteger”, reforçou Cioffi.